Hurda Sanıldı, Antik Roma Hazinesi Çıktı: Neredeyse Servet Değerinde!

Uluslararası müzayede kayıtları, Roma dönemine ait bronz heykellerin milyon dolarlık fiyatlara alıcı bulabildiğini gösteriyor. Uzmanlar, söz konusu eserin de benzer ölçekte bir değere sahip olabileceğini ifade ediyor. Gayrimenkul üzerinden yapılan kıyaslamalarda ise bu rakamın birçok şehirde 15–20 daireye denk geldiği belirtiliyor.

Heykelin gerçek kimliğinin ortaya çıkmasıyla birlikte hukuki ve etik tartışmalar da başladı. Antik eserlerin özel mülkiyette bulunması, ülkelerin kültürel miras yasalarına göre farklı şekilde değerlendiriliyor. Bazı görüşler bu tür eserlerin kamu koleksiyonlarına kazandırılması gerektiğini savunurken, bazıları ise yasal yollarla el değiştirmiş eserlerin özel koleksiyonlarda da korunabileceğini dile getiriyor.

ABD’de daha önce de benzer vakalar yaşanmıştı. Çiftliklerde, bahçelerde ya da inşaat çalışmaları sırasında bulunan ve ilk anda önemsiz görülen pek çok obje, yıllar sonra büyük tarihî ve maddi değere sahip çıkmıştı.

Uzmanlar, bu olayın önemli bir uyarı niteliği taşıdığı görüşünde. Aşınmış, paslı ya da biçimsiz görünen metal objeler her zaman değersiz olmayabilir. Kullanılan malzeme, işçilik ve form, geçmişe dair güçlü ipuçları barındırabilir. Bu nedenle benzer buluntularla karşılaşıldığında acele karar vermek yerine, en azından uzman görüşü almak büyük fark yaratabiliyor.