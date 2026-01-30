Hurda Sanıldı, Antik Roma Hazinesi Çıktı: Neredeyse Servet Değerinde!
Bahçede yıllarca sıradan bir metal parçası sanılarak bekleyen ağır bir bronz heykel, hurda niyetiyle elden çıkarıldıktan sonra bambaşka bir hikayeyle gündeme geldi. İlk bakışta değersiz görülen bu parça, yapılan uzman incelemeleriyle antik Roma dönemine ait son derece nadir bir eser olarak tanımlandı. Benzer örneklerin uluslararası müzayedelerde milyon dolarlık rakamlara ulaştığı belirtilirken, söz konusu heykelin değeri “neredeyse servet” olarak nitelendiriliyor.
ABD’de sıradan bir metal parçası sanılarak hurda niyetiyle elden çıkarılan ağır bir bronz heykelin, yıllar sonra antik Roma dönemine ait son derece nadir bir eser olduğu ortaya çıktı.
Aradan geçen zaman, bu sıradan görünen objenin aslında olağanüstü bir geçmişe sahip olduğunu gösterdi.
Eserin değeri katlandı!
