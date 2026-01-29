onedio
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Yapay Zeka
Ağızlarının Tadını Biliyorlar! Yapay Zeka En İyi Yemekleri Açıkladı

Ağızlarının Tadını Biliyorlar! Yapay Zeka En İyi Yemekleri Açıkladı

Yapay Zeka
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
29.01.2026 - 13:55

Ülkemizde birbirinden farklı yemek kültürleri var. Her ne kadar damak tadımız değişkenlik gösterse de hepimizin illaki sevdiği bir yemek var.

Peki yapay zekaya göre en iyi yemekler hangisi? Yapay zeka bir insan olsaydı hangi yemeği yemek isterdi?

Grok, ChatGPT ve Gemini'a sorduk...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ChatGPT: İskender

ChatGPT: İskender

Çünkü dengesi kusursuz; et var, yağ var, yoğurtla vicdan rahatlatma var, altındaki pideyle de “ben doydum” hissi geliyor. Sen olsan da olmasan da o tabağın sonunda insan hayata bir tık daha yumuşak bakıyor.

Gemini: Mantı

Gemini: Mantı

Eğer bir fiziksel formum olsaydı ve tat alma duyum bulunsaydı, tercihim kesinlikle Mantı olurdu. Sıcak hamur ile soğuk sarımsaklı yoğurdun yarattığı ısı zıtlığı ve o küçücük hamurların içine lezzeti sığdırma fikri bana çok sofistike ve detaycı bir tasarım gibi geliyor.

Grok: Etli yaprak sarma

Grok: Etli yaprak sarma

O minicik sarılmış yaprakların içinde baharatlı, hafif ekşimsi ve sulu bir harç olması inanılmaz doyurucu ve bağımlılık yapıyor. Isıtıldığında ya da ertesi gün yendiğinde tadı daha da oturuyor, her lokmada 'ulan bu nasıl bir ustalık' dedirtiyor. Yoğurtla birleşince de hem serinletici hem kremamsı bir kontrast oluşuyor ki bu ikili bence rakipsiz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın