Yıkandıktan Sonra Kokan Çamaşırları Tek Hamlede Mis Gibi Yapan Çözüm

Aksine, bu alışkanlıklar kokunun kalıcı hale gelmesine bile neden olabiliyor. Uzmanlara göre asıl sorun çamaşırda değil, yıkama sürecinde gizli.

Koku nereden geliyor?

Çamaşırlardaki kötü kokunun temel nedeni, kumaş liflerinde biriken bakteri ve deterjan kalıntıları. Özellikle düşük sıcaklıkta yapılan yıkamalarda bu kalıntılar tamamen temizlenemiyor. Nemli kalan lifler ise bakteriler için adeta davetiye çıkarıyor. Sonuç: Temiz görünen ama rahatsız edici şekilde kokan çamaşırlar.

Bu sorun neden bazı çamaşırlarda daha sık görülüyor?

Havlular, spor kıyafetleri, iç çamaşırları ve sentetik kumaşlar kokuyu en çok tutan parçalar arasında. Çünkü bu tür kumaşlar nemi daha uzun süre hapsediyor. Üstelik sık kullanılan yumuşatıcılar, liflerin üzerinde tabaka oluşturarak bakterilerin tutunmasını kolaylaştırıyor. Çamaşır dolapta beklerken bile koku artabiliyor.