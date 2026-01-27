onedio
Şubat Ayının En Şanslı Burçları Açıklandı: Ocak Ayının Yorgunluğu Gidiyor!

Şubat Ayının En Şanslı Burçları Açıklandı: Ocak Ayının Yorgunluğu Gidiyor!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.01.2026 - 13:50

Şubat ayı, burçlar açısından yeni başlangıçlar ve fırsatlarla dolu bir dönem olarak öne çıkıyor. Bu ayın enerjileri bazı burçlara ekstra şans ve avantaj sağlıyor. İşte Şubat 2026’da yıldızların en çok desteklediği, şans kapılarını aralayacak burçlar…

Balık Burcu

Balık Burcu

Güneş 18 Şubat’ta Balık ile buluşuyor. Duygusal zekân, cazibe ve yaratıcılığın artıyor. Aşk, sanat ve içsel farkındalıkta fırsatlar yakalayabilirsin.

Kova Burcu

Kova Burcu

Ayın büyük bölümünde Güneş Kova’da. Özgüven, liderlik ve değişim enerjisi tavan yapıyor. Sosyal çevrede parlamak, risk alıp kazanmak için ideal bir dönem.

Yengeç Burcu

Yengeç Burcu

Jüpiter’in desteğiyle duygusal denge ve seyahat fırsatları öne çıkıyor. Hem aile hem kariyer ortamında uyum ve şans seninle.

Akrep Burcu

Akrep Burcu

Tutku ve yoğun dönüşümler bu ay Akrep’e şans getiriyor. Özellikle aşk ve yaratıcı alanlarda fırsatlar mevcut.

Koç Burcu

Koç Burcu

Kariyer ve hedef konularında şanslı bir dönemdesin. Disiplin ve fırsatları birleştirerek ilerleme sağlayabilirsin.

Aslan Burcu

Aslan Burcu

Yaratıcı enerji ve özgüvenin desteklendiği bir ay. Şubat, şansını artırmak ve projelerde öne çıkmak için uygun.

Yay Burcu

Yay Burcu

Projelerde ilerleme ve fikir üretme alanlarında fırsatlar var. Şubat ayı orta/iyi şans dönemi olarak öne çıkıyor.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
