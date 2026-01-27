Teoman'ın Yıllar Önce Ajanslara Gönderdiği Pek Bi' İlginç CV'si Yeniden Gündem Oldu

Türk rock müziğinin sevilen ismi Teoman, bu kez şarkılarıyla değil, şöhret olmadan önce hazırladığı o 'efsane' CV ile sosyal medyanın dilinde. Kendini 'Fatih'in Fedaisi' olarak tanıttığı ve ajanslara resmen rest çektiği CV'si sosyal medyada yeniden gündem oldu. Sosyal medya kullanıcılarından yorumlar gecikmedi.