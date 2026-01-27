onedio
Teoman'ın Yıllar Önce Ajanslara Gönderdiği Pek Bi' İlginç CV'si Yeniden Gündem Oldu

Teoman'ın Yıllar Önce Ajanslara Gönderdiği Pek Bi' İlginç CV'si Yeniden Gündem Oldu

Teoman
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.01.2026 - 12:04

Türk rock müziğinin sevilen ismi Teoman, bu kez şarkılarıyla değil, şöhret olmadan önce hazırladığı o 'efsane' CV ile sosyal medyanın dilinde. Kendini 'Fatih'in Fedaisi' olarak tanıttığı ve ajanslara resmen rest çektiği CV'si sosyal medyada yeniden gündem oldu. Sosyal medya kullanıcılarından yorumlar gecikmedi.

Teoman'ın yıllar önceki CV'si gündem oldu.

Teoman'ın yıllar önceki CV'si gündem oldu.

Birçok kişi Teoman'ın soyismini şaşırsa da ilk dikkat çeken ünlü şarkıcının kökeninde sosyolog olmasıydı.

Teoman, Boğaziçi Sosyoloji’de okurken kendine 'Fatih’in Fedaisi' diyor ve o efsane cümleyi kuruyor: 'Gay-şarkıcı modasından sonra sosyolog-şarkıcı modasının çıkacağına inancı tam.'

Sosyal medyadan yorumlar gecikmedi.

Sosyal medyadan yorumlar gecikmedi.
