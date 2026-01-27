Teoman'ın Yıllar Önce Ajanslara Gönderdiği Pek Bi' İlginç CV'si Yeniden Gündem Oldu
Türk rock müziğinin sevilen ismi Teoman, bu kez şarkılarıyla değil, şöhret olmadan önce hazırladığı o 'efsane' CV ile sosyal medyanın dilinde. Kendini 'Fatih'in Fedaisi' olarak tanıttığı ve ajanslara resmen rest çektiği CV'si sosyal medyada yeniden gündem oldu. Sosyal medya kullanıcılarından yorumlar gecikmedi.
Teoman'ın yıllar önceki CV'si gündem oldu.
Sosyal medyadan yorumlar gecikmedi.
