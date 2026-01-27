Psikolojiye Göre Öz Güveni Düşük Kişilerin Tercih Ettiği Renkler Açıklandı

Gri: Geri planda kalma ve görünmez olma isteği

Gri, özgüveni düşük bireylerin en sık tercih ettiği renkler arasında yer alıyor. Psikologlara göre gri, güçlü bir duygusal ifade taşımadığı için “nötr” bir alan yaratıyor. Dikkat çekmek istemeyen ve yargılanmaktan kaçınan kişiler için güvenli bir seçenek haline geliyor. Viyana Üniversitesi’nin araştırmalarına göre, kendini güvensiz hisseden bireyler gri tonlarını özgüveni yüksek olanlara kıyasla yaklaşık iki kat daha fazla tercih ediyor. Ancak uzmanlar, uzun süreli kullanımın duygusal donukluk hissini artırabileceğine dikkat çekiyor.

Siyah: Korunma ve kontrol ihtiyacı

Siyah genellikle güç ve otorite ile ilişkilendirilse de, psikolojik açıdan bir “zırh” işlevi görebiliyor. Öz güveni düşük bireyler, siyahı tercih ederek kendilerini saklama ve sınırlarını koruma ihtiyacını yansıtıyor. Sürekli siyah giyen kişiler, sosyal ortamlarda mesafeli durmayı ve görünürlüğünü kontrol altında tutmayı seçiyor.

Koyu Mavi: Belirsizlik dönemlerinde denge arayışı

Koyu mavi, sakinlik ve düzen hissi verse de, genellikle içsel bir belirsizlikle bağlantılı. Öz güveni düşük kişiler, duygusal olarak dalgalandıkları dönemlerde koyu maviye yönelerek kendilerini dengede hissetmeye çalışıyor. Özellikle iş ortamında tercih edilen bu renk, dışarıdan kontrollü bir izlenim sunarken, içsel özgüven eksikliğini gizleyebiliyor.

Kahverengi: Alışkanlıklara tutunma ve güvenli alan ihtiyacı

Kahverengi, tanıdık ve değişmeyen bir alan hissi yarattığı için özgüveni düşük bireyler tarafından sıkça tercih ediliyor. Riskten kaçınma ve yenilik karşısında tedirginlik, kahverengi tonlara yönelimi artırıyor. Ancak uzun süre baskın şekilde kullanılması, kişinin kendini sınırladığı ve değişime kapandığı izlenimini güçlendirebiliyor.

Açık ve Sıcak Renkler Daha Az Tercih Ediliyor

Sarı, turuncu ve açık yeşil gibi renkler enerji, görünürlük ve dışa dönüklükle ilişkilendiriliyor. Avrupa’da yapılan bir ankete göre, özgüveni düşük bireylerin yalnızca %20–25’i bu renkleri tercih ediyor. Özgüveni yüksek bireylerde ise bu oran %60’ın üzerine çıkıyor. Bu fark, dikkat çekme ve kendini ifade etme konusundaki içsel rahatlıkla doğrudan bağlantılı.