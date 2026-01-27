onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Psikolojiye Göre Öz Güveni Düşük Kişilerin Tercih Ettiği Renkler Açıklandı

Psikolojiye Göre Öz Güveni Düşük Kişilerin Tercih Ettiği Renkler Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.01.2026 - 09:43

Psikoloji uzmanları, kişilerin renk tercihlerinin kişilik ve ruh hâliyle bağlantılı olabileceğini belirtiyor. Öz güveni düşük kişilerde ise belirli renkler daha sık tercih ediliyor. Bu renkler, kişinin iç dünyasındaki çekingenliği, güven arayışını ve kendini ifade etme biçimini yansıtıyor. Tercih edilen tonlar, hem giyim hem de yaşam alanı seçimlerinde fark edilebilir ipuçları sunuyor.

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Günlük hayatta tercih ettiğimiz renkler sadece estetik zevk veya moda eğilimleriyle açıklanamaz.

Günlük hayatta tercih ettiğimiz renkler sadece estetik zevk veya moda eğilimleriyle açıklanamaz.

Psikoloji araştırmaları, renk seçimlerinin kişinin ruh hali, kendilik algısı ve öz güven düzeyiyle yakından ilişkili olabileceğini gösteriyor. Özellikle öz güveni düşük bireylerde bazı renklerin tekrar eden biçimde öne çıkması, konuyu daha da dikkat çekici kılıyor.

İşte Öz Güveni Düşük İnsanların Tercih Ettiği Renkler

İşte Öz Güveni Düşük İnsanların Tercih Ettiği Renkler

Gri: Geri planda kalma ve görünmez olma isteği

Gri, özgüveni düşük bireylerin en sık tercih ettiği renkler arasında yer alıyor. Psikologlara göre gri, güçlü bir duygusal ifade taşımadığı için “nötr” bir alan yaratıyor. Dikkat çekmek istemeyen ve yargılanmaktan kaçınan kişiler için güvenli bir seçenek haline geliyor. Viyana Üniversitesi’nin araştırmalarına göre, kendini güvensiz hisseden bireyler gri tonlarını özgüveni yüksek olanlara kıyasla yaklaşık iki kat daha fazla tercih ediyor. Ancak uzmanlar, uzun süreli kullanımın duygusal donukluk hissini artırabileceğine dikkat çekiyor.

Siyah: Korunma ve kontrol ihtiyacı

Siyah genellikle güç ve otorite ile ilişkilendirilse de, psikolojik açıdan bir “zırh” işlevi görebiliyor. Öz güveni düşük bireyler, siyahı tercih ederek kendilerini saklama ve sınırlarını koruma ihtiyacını yansıtıyor. Sürekli siyah giyen kişiler, sosyal ortamlarda mesafeli durmayı ve görünürlüğünü kontrol altında tutmayı seçiyor.

Koyu Mavi: Belirsizlik dönemlerinde denge arayışı

Koyu mavi, sakinlik ve düzen hissi verse de, genellikle içsel bir belirsizlikle bağlantılı. Öz güveni düşük kişiler, duygusal olarak dalgalandıkları dönemlerde koyu maviye yönelerek kendilerini dengede hissetmeye çalışıyor. Özellikle iş ortamında tercih edilen bu renk, dışarıdan kontrollü bir izlenim sunarken, içsel özgüven eksikliğini gizleyebiliyor.

Kahverengi: Alışkanlıklara tutunma ve güvenli alan ihtiyacı

Kahverengi, tanıdık ve değişmeyen bir alan hissi yarattığı için özgüveni düşük bireyler tarafından sıkça tercih ediliyor. Riskten kaçınma ve yenilik karşısında tedirginlik, kahverengi tonlara yönelimi artırıyor. Ancak uzun süre baskın şekilde kullanılması, kişinin kendini sınırladığı ve değişime kapandığı izlenimini güçlendirebiliyor.

Açık ve Sıcak Renkler Daha Az Tercih Ediliyor

Sarı, turuncu ve açık yeşil gibi renkler enerji, görünürlük ve dışa dönüklükle ilişkilendiriliyor. Avrupa’da yapılan bir ankete göre, özgüveni düşük bireylerin yalnızca %20–25’i bu renkleri tercih ediyor. Özgüveni yüksek bireylerde ise bu oran %60’ın üzerine çıkıyor. Bu fark, dikkat çekme ve kendini ifade etme konusundaki içsel rahatlıkla doğrudan bağlantılı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın