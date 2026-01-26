onedio
Geçtiğimiz Hafta Sosyal Medyada Yaşanmış En Acayip Olaylar

Geçtiğimiz Hafta Sosyal Medyada Yaşanmış En Acayip Olaylar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.01.2026 - 00:04

2026’nın Ocak ayını kapatırken, sosyal medyada dikkat çeken pek çok başlık öne çıktı. Geçtiğimiz haftalarda pek bi' ilginç olaylar gündem olurken, geçen hafta tamamen farklı konular konuşuldu. Kısa sürede yayılan paylaşımlar, kullanıcılar arasında yoğun etkileşim yarattı ve haftanın dijital gündemi şekillendi. Gelin, Ocak ayının son günlerine yaklaşırken sosyal medyada öne çıkan başlıkları birlikte gözden geçirelim...

Geçen haftaki içeriğimize göz atmayı unutmayın:

Pop müziğin tartışmasız en çok ses getiren figürlerinden biri olan Hadise, attığı her adımda gündemin rotasını değiştirmeye devam ediyor.

Pop müziğin tartışmasız en çok ses getiren figürlerinden biri olan Hadise, attığı her adımda gündemin rotasını değiştirmeye devam ediyor.

Özel yaşamına dair net ve filtresiz çıkışları, zaman zaman şaşırtan samimi itiraflarıyla magazin manşetlerinden hiç düşmeyen ünlü isim, geçen hafta geçmişten gelen bir sözle yeniden konuşuluyor. Hadise’nin yıllar önce İbrahim Selim’le gerçekleştirdiği keyifli sohbette paylaştığı bir detay, arşivlerden çıkıp tekrar sosyal medyada dolaşıma girdi.

Survivor'la tanıyıp yıllar içinde "bu adam tam olarak ne yapıyor?" noktasına evrilen Turabi, yeni şarkısıyla yine sosyal medyanın sinir uçlarına bastı

Survivor’la tanıyıp yıllar içinde “bu adam tam olarak ne yapıyor?” noktasına evrilen Turabi, yeni şarkısıyla yine sosyal medyanın sinir uçlarına bastı

Daha birkaç ay önce erotizm kavramını roketle stratosfere yolladığı “Wine Me, Dine Me” ile akıllarda ciddi bir soru işareti bırakan Turabi, bu kez vites düşürmek yerine iyice gaza bastı. Yeni parçada sadece şarkı sözleri değil, eşlik eden koreografi de izleyene “Ben bunu neden izledim?” sorgulaması yaşatacak türden.

Yıllar önce çekilmiş bir belgesel, tekrardan kendisine yer buldu...

Yıllar önce çekilmiş bir belgesel, tekrardan kendisine yer buldu...

'Nihilist penguen' videosunu izlerken tam anlamıyla kendimizden birer parça bulduk.

Her ne kadar "Şu siteye ayak atmayın" desek de her hafta bir ünlünün ayağını konuşuyoruz.

Her ne kadar "Şu siteye ayak atmayın" desek de her hafta bir ünlünün ayağını konuşuyoruz.

Bi' ara Kibariye'nin ayağını konuşurken şimdi de gündemde Dilan Polat'ın ayakları vardı.

Tarkan'a Tarkan'dan daha çok benzeyen (!) adam...

Tarkan'dan konu açılmışken...

İlginizi çekebilir:

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
