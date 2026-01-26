Kahve ya da Çay Değil: Uzmanlar Gün Boyu Enerji Sağladığı Söylenen Sabah İçeceğini Açıkladı

Beslenme ve yaşam tarzı üzerine yapılan değerlendirmelerde, limonlu ve zerdeçallı ılık suyun uyarıcı etki yaratmadan vücudun temel sistemlerini harekete geçirdiği belirtiliyor. Bu karışımın özellikle metabolizma, sindirim ve bağışıklık sistemi üzerinde destekleyici rol oynadığı ifade ediliyor.

Limonun içerdiği sitrik asidin sindirim enzimlerini aktive ederek besinlerin daha verimli kullanılmasına katkı sağladığı, zerdeçalın içeriğinde bulunan kurkumin maddesinin ise antioksidan etkisiyle öne çıktığı aktarılıyor.

Kafeine alternatif bir enerji kaynağı mı?

Kahve ve çayda bulunan kafein, kısa sürede uyanıklık sağlasa da etkisinin geçmesiyle birlikte ani enerji düşüşlerine yol açabiliyor. Uzmanlar, limon ve zerdeçal karışımının ise daha yavaş etki gösterdiğini ve enerjinin gün içine dengeli biçimde yayılmasına yardımcı olabileceğini vurguluyor.

Bu nedenle söz konusu içeceğin, özellikle sabah saatlerinde yoğun kafein tüketmek istemeyenler için alternatif bir başlangıç sunduğu ifade ediliyor.