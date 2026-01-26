onedio
Kahve ya da Çay Değil: Uzmanlar Gün Boyu Enerji Sağladığı Söylenen Sabah İçeceğini Açıkladı

Kahve ya da Çay Değil: Uzmanlar Gün Boyu Enerji Sağladığı Söylenen Sabah İçeceğini Açıkladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.01.2026 - 22:38

Sabah saatlerinde zindelik kazanmak için en sık tercih edilen içecekler kahve ve çay olsa da, bu alışkanlığın etkisinin çoğu zaman kısa süreli olduğu belirtiliyor. Uzmanlar, son dönemde kafein içermeyen ve enerjiyi gün içine daha dengeli yayabildiği ifade edilen alternatif bir sabah içeceğine dikkat çekiyor.

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Sabah saatlerinde zindelik kazanmak için yaygın olarak tercih edilen kahve ve çayın, kısa süreli etki sağladığı ve gün ilerledikçe yorgunluk hissini artırabildiği uzun süredir tartışılıyor.

Sabah saatlerinde zindelik kazanmak için yaygın olarak tercih edilen kahve ve çayın, kısa süreli etki sağladığı ve gün ilerledikçe yorgunluk hissini artırabildiği uzun süredir tartışılıyor.

Bu nedenle son dönemde, kafein içermeyen ve enerjiyi daha dengeli biçimde desteklediği belirtilen alternatif içecekler öne çıkıyor.

Bu içecekler arasında en çok dikkat çekenlerden biri ise limon ve zerdeçal eklenmiş ılık su.

Uzmanlara göre neden tercih ediliyor?

Uzmanlara göre neden tercih ediliyor?

Beslenme ve yaşam tarzı üzerine yapılan değerlendirmelerde, limonlu ve zerdeçallı ılık suyun uyarıcı etki yaratmadan vücudun temel sistemlerini harekete geçirdiği belirtiliyor. Bu karışımın özellikle metabolizma, sindirim ve bağışıklık sistemi üzerinde destekleyici rol oynadığı ifade ediliyor.

Limonun içerdiği sitrik asidin sindirim enzimlerini aktive ederek besinlerin daha verimli kullanılmasına katkı sağladığı, zerdeçalın içeriğinde bulunan kurkumin maddesinin ise antioksidan etkisiyle öne çıktığı aktarılıyor.

Kafeine alternatif bir enerji kaynağı mı?

Kahve ve çayda bulunan kafein, kısa sürede uyanıklık sağlasa da etkisinin geçmesiyle birlikte ani enerji düşüşlerine yol açabiliyor. Uzmanlar, limon ve zerdeçal karışımının ise daha yavaş etki gösterdiğini ve enerjinin gün içine dengeli biçimde yayılmasına yardımcı olabileceğini vurguluyor.

Bu nedenle söz konusu içeceğin, özellikle sabah saatlerinde yoğun kafein tüketmek istemeyenler için alternatif bir başlangıç sunduğu ifade ediliyor.

Nasıl hazırlanıyor?

Nasıl hazırlanıyor?

Limonlu ve zerdeçallı suyun hazırlanışı ise oldukça basit:

  • 1 bardak ılık su

  • Yarım limonun suyu

  • Çeyrek çay kaşığı zerdeçal

  • İsteğe bağlı olarak bir tutam karabiber veya zencefil

Karışımın, kahvaltıdan önce tüketilmesinin daha yaygın olduğu belirtiliyor.

Uzmanlar, bu tür içeceklerin tek başına mucizevi etkiler beklenerek tüketilmemesi gerektiğini, dengeli beslenme ve düzenli yaşam alışkanlıklarıyla birlikte değerlendirildiğinde daha anlamlı sonuçlar verebileceğini de hatırlatıyor.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
