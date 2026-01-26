Kahve ya da Çay Değil: Uzmanlar Gün Boyu Enerji Sağladığı Söylenen Sabah İçeceğini Açıkladı
Sabah saatlerinde zindelik kazanmak için en sık tercih edilen içecekler kahve ve çay olsa da, bu alışkanlığın etkisinin çoğu zaman kısa süreli olduğu belirtiliyor. Uzmanlar, son dönemde kafein içermeyen ve enerjiyi gün içine daha dengeli yayabildiği ifade edilen alternatif bir sabah içeceğine dikkat çekiyor.
Sabah saatlerinde zindelik kazanmak için yaygın olarak tercih edilen kahve ve çayın, kısa süreli etki sağladığı ve gün ilerledikçe yorgunluk hissini artırabildiği uzun süredir tartışılıyor.
Uzmanlara göre neden tercih ediliyor?
Nasıl hazırlanıyor?
