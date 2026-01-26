Evdeki Malzemelerle Yapılabiliyor: Balık Kokusunu Mutfak ve Elden Anında Gideren Pratik Yöntem Açıklandı

Özellikle kızartma sonrası ortaya çıkan yoğun koku, yalnızca mutfak yüzeylerine değil; havaya, ellere ve kullanılan eşyalara da sinerek rahatsız edici bir tablo oluşturuyor. Evlerde sıkça uygulanan ve etkisi kısa sürede hissedilen bu yöntem ise kokuyu bastırmak yerine doğrudan kaynağına müdahale etmesiyle öne çıkıyor.

Balık kokusu neden kolay geçmiyor?

Balık kokusunun kalıcı olmasının temel nedeni, balık proteinlerinin parçalanmasıyla açığa çıkan uçucu bileşikler. Bu maddeler özellikle yağla temas ettiğinde yüzeylere daha güçlü tutunuyor. Sıradan temizlik ürünleri kokuyu geçici olarak dağıtsa da, bu bileşikler tamamen ortadan kalkmadığı için koku kısa süre sonra yeniden hissedilebiliyor.