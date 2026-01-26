onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Evdeki Malzemelerle Yapılabiliyor: Balık Kokusunu Mutfak ve Elden Anında Gideren Pratik Yöntem Açıklandı

Evdeki Malzemelerle Yapılabiliyor: Balık Kokusunu Mutfak ve Elden Anında Gideren Pratik Yöntem Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.01.2026 - 21:14

Balık, mutfakta lezzeti kadar geride bıraktığı keskin kokuyla da bilinen besinlerin başında geliyor. Pişirme ya da temizleme işleminin ardından elde ve mutfak genelinde yayılan bu yoğun koku, çoğu zaman yapılan temizliklere rağmen kalıcılığını koruyabiliyor. Günlük yaşamda sıkça karşılaşılan bu soruna karşı önerilen pratik yöntemler ise kokuyu geçici olarak bastırmak yerine, kaynağına müdahale ederek kısa sürede etkili sonuç veriyor.

Kaynak: https://enviroliteracy.org/what-neutr...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Balık pişirdikten sonra mutfakta kalan ağır koku ve elde uzun süre çıkmayan balık kokusu çoğu zaman detaylı temizlik yapılsa bile kalıcı olabiliyor.

Balık pişirdikten sonra mutfakta kalan ağır koku ve elde uzun süre çıkmayan balık kokusu çoğu zaman detaylı temizlik yapılsa bile kalıcı olabiliyor.

Özellikle kızartma sonrası ortaya çıkan yoğun koku, yalnızca mutfak yüzeylerine değil; havaya, ellere ve kullanılan eşyalara da sinerek rahatsız edici bir tablo oluşturuyor. Evlerde sıkça uygulanan ve etkisi kısa sürede hissedilen bu yöntem ise kokuyu bastırmak yerine doğrudan kaynağına müdahale etmesiyle öne çıkıyor.

Balık kokusu neden kolay geçmiyor?

Balık kokusunun kalıcı olmasının temel nedeni, balık proteinlerinin parçalanmasıyla açığa çıkan uçucu bileşikler. Bu maddeler özellikle yağla temas ettiğinde yüzeylere daha güçlü tutunuyor. Sıradan temizlik ürünleri kokuyu geçici olarak dağıtsa da, bu bileşikler tamamen ortadan kalkmadığı için koku kısa süre sonra yeniden hissedilebiliyor.

Bu yöntemde amaç, kokuyu parfümle maskelemek değil, kokuya neden olan yağlı tabakayı çözerek uçucu bileşikleri nötralize etmek.

Bu yöntemde amaç, kokuyu parfümle maskelemek değil, kokuya neden olan yağlı tabakayı çözerek uçucu bileşikleri nötralize etmek.

Bunun için evde kolayca bulunabilen birkaç malzeme yeterli oluyor:

  • Karbonat

  • Limon suyu veya sirke

  • Ilık su

  • Paslanmaz çelik yüzey veya metal kaşık

Eldeki balık kokusu nasıl giderilir?

Balık temizledikten ya da pişirdikten sonra elde kalan koku için sabundan önce kısa bir işlem öneriliyor. Ilık su altında, ele az miktarda karbonat alınarak nazikçe ovma yapılması ilk adım. Ardından birkaç damla limon suyu veya sirke ile durulama sağlanıyor. Son olarak normal sabunla yıkandığında, balık kokusu büyük ölçüde ortadan kalkıyor.

Alternatif olarak, ellerin kısa süre paslanmaz çelik bir yüzeye ya da metal bir kaşığa sürtülmesi de etkili olabiliyor. Profesyonel mutfaklarda sıkça kullanılan bu yöntem, koku moleküllerinin dağılmasına yardımcı oluyor.

Mutfaktaki balık kokusu nasıl hızlıca azalır?

Mutfaktaki balık kokusu nasıl hızlıca azalır?

Mutfakta kalan ağır kokunun kaynağı çoğu zaman pişirme sırasında havaya karışan yağ buharı oluyor. Pişirme bittikten sonra küçük bir tencerede su, limon kabuğu veya bir miktar sirke ile birkaç dakika kaynatıldığında, havadaki koku belirgin şekilde azalıyor.

Bunun yanı sıra tezgâh, lavabo ve kesme tahtası gibi yüzeylerin karbonatlı ılık suyla silinmesi, kokunun yüzeylere yerleşmesini önlemeye yardımcı oluyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın