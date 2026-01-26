Ne İstanbul Ne Ankara: Yapay Zekaya Göre Yaşanılabilecek En Kolay Şehirler Açıklandı
Büyükşehirlerin bitmeyen trafiği, yüksek yaşam maliyetleri ve temposu birçok kişiyi daha “kolay” şehir arayışına itiyor. Yapay zeka uygulamalarına göre ulaşım, kira dengesi, günlük yaşam pratikleri ve genel yaşam konforu birlikte değerlendirildiğinde, İstanbul ve Ankara’nın dışında kalan birkaç şehir öne çıkıyor. Gemini, Grok ve ChatGPT'ye göre Türkiye'de yaşanabilecek en 'kolay' şehir hangisi?
ChatGPT: Eskişehir
Gemini: Çanakkale
Grok: İzmir
