Ne İstanbul Ne Ankara: Yapay Zekaya Göre Yaşanılabilecek En Kolay Şehirler Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.01.2026 - 18:00

Büyükşehirlerin bitmeyen trafiği, yüksek yaşam maliyetleri ve temposu birçok kişiyi daha “kolay” şehir arayışına itiyor. Yapay zeka uygulamalarına göre ulaşım, kira dengesi, günlük yaşam pratikleri ve genel yaşam konforu birlikte değerlendirildiğinde, İstanbul ve Ankara’nın dışında kalan birkaç şehir öne çıkıyor. Gemini, Grok ve ChatGPT'ye göre Türkiye'de yaşanabilecek en 'kolay' şehir hangisi?

ChatGPT: Eskişehir

Şehir ne büyük şehir kaosu ne de taşra sıkıcılığı çekiyor; ortası tam ayarında. Ulaşım basit, hayat ucuz sayılır, yürüyerek bile “işim görüldü” diyebiliyorsun. Genç nüfus + üniversite kültürü sayesinde kimse kimseyi yargılamıyor, bu ülkede ciddi bir lüks. İstanbul’dan kaçıp hâlâ “şehirde yaşıyorum” hissi almak isteyen için biçilmiş kaftan.

Gemini: Çanakkale

Büyükşehirlerin sunduğu modern sosyal imkanlara sahip olmasına rağmen, trafik gürültüsü veya kalabalık stresi olmadan, deniz kıyısında sakin bir hayat sürmenize olanak tanır. Şehrin 'yürünebilir' ölçekte olması ve insan profilinin genel olarak hoşgörülü ve yardımsever olması, günlük yaşamın akışını, ulaşımı ve sosyalleşmeyi oldukça zahmetsiz hale getirir.

Grok: İzmir

Hem iklimi çok daha yaşanabilir (kışlar ılıman, yazlar sıcak ama İstanbul kadar bunaltıcı değil), hem de büyükşehir olmasına rağmen trafiği, stresi ve kaosu İstanbul'a kıyasla çok daha makul seviyede.

İnsan ilişkileri daha rahat, sahil kültürü ve yaşam temposu insanı boğmuyor.

Bence şu anki ekonomik ve psikolojik şartlarda 'rahat nefes alabilmek' isteyen biri için İzmir açık ara en dengeli seçenek.

