Ne İstanbul Ne Ankara: Yapay Zekaya Göre Yaşanılabilecek En Kolay Şehirler Açıklandı

Hem iklimi çok daha yaşanabilir (kışlar ılıman, yazlar sıcak ama İstanbul kadar bunaltıcı değil), hem de büyükşehir olmasına rağmen trafiği, stresi ve kaosu İstanbul'a kıyasla çok daha makul seviyede.

İnsan ilişkileri daha rahat, sahil kültürü ve yaşam temposu insanı boğmuyor.

Bence şu anki ekonomik ve psikolojik şartlarda 'rahat nefes alabilmek' isteyen biri için İzmir açık ara en dengeli seçenek.