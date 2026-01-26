Acilen Atın: Evinizde Uğursuzluk Getirdiği Söylenen 7 Eşya

Uzmanlara göre uzun süre elden çıkarılmayan, işlevini yitirmiş ya da geçmişle güçlü bağlar kuran bazı eşyalar, ev ortamında huzursuzluk hissini artırabiliyor. Bu nedenle belirli aralıklarla yapılan sadeleşme, hem psikolojik hem de fiziksel açıdan önemli bir adım olarak görülüyor.

Psikologlar, düzenli eşya ayıklamanın bireyin kontrol duygusunu güçlendirdiğini ve zihinsel yükleri hafiflettiğini vurgularken hijyen uzmanları da kullanılmayan eşyaların toz, bakteri ve alerjen birikimine yol açabileceğine dikkat çekiyor.