onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Acilen Atın: Evinizde Uğursuzluk Getirdiği Söylenen 7 Eşya

Acilen Atın: Evinizde Uğursuzluk Getirdiği Söylenen 7 Eşya

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.01.2026 - 17:08

Evlerde zamanla biriken eşyalar yalnızca alan kaplamakla kalmaz; yaşam düzenini, huzur hissini ve günlük konforu da etkileyebilir. Uzmanlara göre uzun süredir kullanılmayan, işlevini yitirmiş ya da geçmişle güçlü bağlar kuran bazı eşyalar, ev ortamında fark edilmeden huzursuzluk hissi yaratabiliyor. Bu nedenle belirli aralıklarla yapılan sadeleşme, hem psikolojik dengeyi korumak hem de daha ferah bir yaşam alanı oluşturmak açısından önemli görülüyor.

İşte acilen evden atmanız gereken 7 eşya...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Evlerde biriken eşyalar yalnızca alan kaplamaz fark edilmeden yaşam düzenini, ruh hâlini ve günlük konforu da etkileyebilir.

Evlerde biriken eşyalar yalnızca alan kaplamaz fark edilmeden yaşam düzenini, ruh hâlini ve günlük konforu da etkileyebilir.

Uzmanlara göre uzun süre elden çıkarılmayan, işlevini yitirmiş ya da geçmişle güçlü bağlar kuran bazı eşyalar, ev ortamında huzursuzluk hissini artırabiliyor. Bu nedenle belirli aralıklarla yapılan sadeleşme, hem psikolojik hem de fiziksel açıdan önemli bir adım olarak görülüyor.

Psikologlar, düzenli eşya ayıklamanın bireyin kontrol duygusunu güçlendirdiğini ve zihinsel yükleri hafiflettiğini vurgularken hijyen uzmanları da kullanılmayan eşyaların toz, bakteri ve alerjen birikimine yol açabileceğine dikkat çekiyor.

Evden Acilen Atılması Gereken 7 Eşya

Evden Acilen Atılması Gereken 7 Eşya

  • Kırık veya çatlak mutfak eşyaları: Kullanılmasa bile dolaplarda tutulan hasarlı tabak ve bardaklar, işlevini yitirmiş nesneler arasında yer alıyor.

  • Emanet olarak kalmış eşyalar: Sahibine geri verilmeyen ya da kime ait olduğu unutulan giysi ve nesneler, gereksiz kalabalık yaratabiliyor.

  • Geçmiş yıllara ait takvim ve ajandalar: Artık işlevi olmayan bu tür materyaller, farkında olmadan geçmişe odaklanmayı artırabiliyor.

  • Biriken kâğıt ve ambalaj atıkları: Çekmece diplerinde biriken fişler, broşürler ve paketler hem düzensizlik hem de hijyen sorunu oluşturabiliyor.

  • Uzun süredir kullanılmayan kıyafet ve ayakkabılar: Mevsimi geçmesine rağmen hiç giyilmeyen parçalar, dolaplarda gereksiz yer kaplıyor.

  • Çalışmayan veya durmuş saatler: Onarılmayan saatler, işlevsel olmadığı gibi görsel karmaşa da yaratabiliyor.

  • Canlılığını yitirmiş bitkiler: Solmuş veya bakımı yapılmayan bitkiler, mekanın genel havasını olumsuz etkileyebiliyor.

Birçok kişi, “belki lazım olur” düşüncesiyle yıllarca kullanılmayan eşyaları saklamaya devam ediyor.

Birçok kişi, “belki lazım olur” düşüncesiyle yıllarca kullanılmayan eşyaları saklamaya devam ediyor.

Psikologlara göre bu durum, geçmişle bağları koparmakta yaşanan tereddütlerle ilişkilendiriliyor. Oysa uzun süre kullanılmayan eşyalar, hem zihinsel hem de fiziksel açıdan risk oluşturabiliyor.

Özellikle şu gruplara dikkat edilmesi öneriliyor:

  • Kıyafet ve ayakkabılar: Yıpranmış çoraplar, destek özelliğini kaybetmiş iç giyim ürünleri, bedeni uymayan veya onarılamayacak durumda olan parçalar.

  • Kozmetik ürünler: Son kullanma tarihi geçmiş makyaj malzemeleri, kurumuş ürünler ve deforme olmuş fırçalar.

  • Ev tekstili ve elektronikler: Rengi solmuş nevresimler, çok eski yastıklar, yıpranmış havlular ve sürekli ertelenen bozuk elektronik eşyalar.

Ayrıca tarihi geçmiş ilaçlar, eski dergiler, gazeteler ve kullanılmayan kırtasiye malzemeleri de evde tutulmaması gerekenler arasında sayılıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın