Hem Zahmetsiz Hem Ucuz! Beyaz Saçları Boyasız Kamufle Eden Ev Yapımı Karışım

Hem Zahmetsiz Hem Ucuz! Beyaz Saçları Boyasız Kamufle Eden Ev Yapımı Karışım

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
25.01.2026 - 16:05

Saçlarda beliren beyaz teller, özellikle kalıcı boyaya yönelmek istemeyenler için estetik bir ikilem yaratabiliyor. Kimyasal içerikli ürünlerden uzak durmayı tercih eden pek çok kişi, daha pratik ve düşük maliyetli alternatiflere yöneliyor. Son dönemde evde kolayca hazırlanabilen doğal karışımlar, beyaz saçları tamamen gizlemekten ziyade daha az fark edilir hale getirmesiyle dikkat çekiyor. Zahmetsiz uygulanabilmesi ve bütçe dostu olması sayesinde bu yöntem saç görünümünü yumuşatmak isteyenler için öne çıkan seçenekler arasında yer alıyor.

Saçlarda beliren ilk beyaz teller çoğu kişi için küçük ama moral bozan bir detay.

Saçlarda beliren ilk beyaz teller çoğu kişi için küçük ama moral bozan bir detay.

Kalıcı boyalara geçmeden önce daha doğal, daha az müdahaleci yöntemler arayanların sayısı da az değil. Son dönemde öne çıkan ev yapımı bir karışım ise beyaz saçları tamamen yok etmeyi değil, daha az fark edilir hale getirmeyi hedefliyor.

Bu yöntemin merkezinde, mutfaklardan eksik olmayan tarçın var.

Beyaz saçları kamufle eden geçici ama pratik bir çözüm

Beyaz saçları kamufle eden geçici ama pratik bir çözüm

Tarçın, içerdiği doğal pigmentler sayesinde saç tellerinde hafif bir koyulaştırma etkisi yaratabiliyor. Uzmanlar bu tür uygulamaların kalıcı boyalarla karıştırılmaması gerektiğini özellikle vurguluyor. Yani bu yöntem saç rengini kökten değiştirmiyor; daha çok beyaz tellerle doğal renk arasındaki keskin farkı yumuşatıyor.

Özellikle beyazların yeni yeni çıktığı dönemlerde, ilk uygulamadan sonra bile saç renginde daha dengeli ve sıcak bir ton algısı oluşabiliyor. Tarçının saç kremiyle birlikte kullanılması ise hem saçın sertleşmesini önlüyor hem de uygulamayı oldukça kolaylaştırıyor.

Sadece renk değil, görünüm de değişiyor

Bu doğal karışımın cazibesi yalnızca beyaz saçları kamufle etmesiyle sınırlı değil. Krem bazlı yapısı sayesinde saç yüzeyini kaplayarak daha parlak ve canlı bir görünüm sağlıyor. Düzenli kullanımda, beyaz saçlarla doğal renk arasındaki kontrastın gözle görülür şekilde azaldığı belirtiliyor.

Evde tarçın karışımı nasıl hazırlanıyor?

Evde tarçın karışımı nasıl hazırlanıyor?

Uygulama kısmı da en az etkisi kadar pratik.

İki yemek kaşığı toz tarçın, yeterli miktarda nötr bir saç kremiyle pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırılıyor. Karışım, kuru saça özellikle beyaz tellerin yoğun olduğu bölgelere eşit şekilde uygulanıyor. Yaklaşık 30–40 dakika bekledikten sonra saç ılık suyla durulanıyor.

Uzmanlara göre bu işlemi haftada bir yapmak yeterli. Her uygulamada etki biraz daha belirgin hale geliyor. Kalıcı boya beklentisi olmadan, beyaz saçların görünümünü daha doğal bir şekilde yumuşatmak isteyenler için bu yöntem pratik ve düşük riskli bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
