Hem Zahmetsiz Hem Ucuz! Beyaz Saçları Boyasız Kamufle Eden Ev Yapımı Karışım

Kalıcı boyalara geçmeden önce daha doğal, daha az müdahaleci yöntemler arayanların sayısı da az değil. Son dönemde öne çıkan ev yapımı bir karışım ise beyaz saçları tamamen yok etmeyi değil, daha az fark edilir hale getirmeyi hedefliyor.

Bu yöntemin merkezinde, mutfaklardan eksik olmayan tarçın var.