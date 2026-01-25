onedio
Kulağa Gerçekçi Gelmese de İstatistiklerle Doğrulanan Gerçekleri Paylaşan X Kullanıcıları

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
25.01.2026 - 11:41

Bazı istatistikler ilk bakışta abartılı ya da gerçek dışı gibi algılanabiliyor. Ancak kaynağı incelendiğinde, bu verilerin resmi araştırmalara ve güvenilir ölçümlere dayandığı görülüyor. X’te yöneltilen bu soru da tam olarak bu noktaya dikkat çekti. Kullanıcılar, duyulduğunda şaşkınlık yaratan ancak doğruluğu tartışma götürmeyen istatistikleri paylaşarak farklı alanlardan dikkat çekici örnekler sundu.

Buyurun, beraber bakalım...

"Kulağa gerçek dışı gelen ama %100 doğru olan bir istatistik nedir?" diye soruldu.

Gelen cevaplar şu şekildeydi:

Hiçbir ülke, farklı uyruklu bir teknik direktör tarafından yönetilirken Dünya Kupası'nı kazanamadı.

"2014 yılında, futbolcuların Luis Suarez tarafından ısırılma olasılığının köpekbalığı tarafından ısırılma olasılığından istatistiksel olarak daha yüksek olduğu belirlendi."

"Bir insan ömrü boyunca ortalama 16 katilin yanından geçer."

"Hiçbir İngiliz teknik direktör Premier Lig şampiyonluğunu kazanamadı."

"İnsan vücudunda 7 kalıp sabun üretmeye yetecek kadar yağ bulunur."

"İnsan kulağı 20 Hz ile 20.000 Hz arasındaki sesleri duyabilir. Ancak yaşlandıkça yüksek frekansları duyma yeteneğiniz azalır. Bu nedenle, 20 Hz'de kolayca duyulabilen bir ses, 50 yaşında neredeyse duyulmaz hale gelebilir..."

"Wyoming eyaletinin tamamında sadece 2 tane yürüyen merdiven var"

"Nijerya'da İngilizce konuşanların sayısı Birleşik Krallık'tan daha fazladır; ayrıca tüm Avrupa kıtasından daha fazla dil konuşulmaktadır."

"Yeryüzünde, galaksimizdeki yıldızlardan daha fazla ağaç var."

"1500 albümü olan bir rapçi var. 2014 yılında toplamda 340'tan fazla albüm çıkardı. Neredeyse her gün bir albüm yayınlıyor."

Metehan Bozkurt
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
