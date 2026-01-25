Kızıl Saçlı İnsanlar Anesteziye Karşı Daha mı Dirençli?

Anestezi araştırmacısı Dr. Daniel Sessler’e göre kızıl saç, bir kişinin anestezi ihtiyacıyla doğrudan ilişkilendirilen nadir fiziksel özelliklerden biri. Sessler, kızıl saçlı bireylerin bazı tıbbi işlemler sırasında daha fazla ağrı bildirdiğini, bazı çalışmaların ise bu grubun hem lokal hem de genel anesteziye daha dirençli olabileceğini gösterdiğini söylüyor.

Bu alandaki araştırmalar sınırlı ve çoğu eski tarihli. Bunun temel nedenlerinden biri, dünya nüfusunun yalnızca yaklaşık yüzde 2’sinin doğal kızıl saçlı olması. Ancak genetik alanındaki ilerlemeler sayesinde, kızıl saç ile ağrı algısı ve anestezi arasındaki ilişki giderek daha net anlaşılmaya başlandı.