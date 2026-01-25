Kızıl Saçlı İnsanlar Anesteziye Karşı Daha mı Dirençli?
Diş tedavileri ya da cerrahi işlemler sırasında uyuşturucunun yeterince etkili olmadığını düşünen kızıl saçlıların sayısı az değil. Uzun süredir dile getirilen bu deneyim, bilim dünyasının da dikkatini çekmiş durumda. Yapılan araştırmalar, doğal kızıl saçlı bireylerin ağrı algısı ve anesteziye verdikleri tepkinin diğer saç renklerine sahip kişilerden farklı olabileceğini ortaya koyuyor.
Kızıl saçlı insanların anesteziye karşı daha dirençli olduğu son zamanlarda büyük bir tartışma konusu.
Kızıl saçlılar gerçekten daha fazla anesteziye mi ihtiyaç duyuyor?
“Kızıl saç geni” ağrı hassasiyetiyle bağlantılı olabilir.
Amerikan Diş Hekimleri Birliği Dergisi’nde yayımlanan bir araştırma, doğal kızıl saçlı bireylerin diş tedavilerinden daha fazla korktuğunu ortaya koyuyor.

