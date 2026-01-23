onedio
TÜBİTAK Burslarına Zam Geldi: 2026 Yılı Yeni Tutarlar Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
23.01.2026 - 15:56

TÜBİTAK, 2026 yılı burs tutarlarını artırdı. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile doktora sonrası araştırmacılar için geçerli olacak yeni rakamlar, genç araştırmacılara ve öğrencilere eğitim desteğini güçlendirmeyi hedefliyor. Peki TÜBİTAK bursları ne kadar oldu?

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eğitim ve araştırma alanındaki destekleri artırmak amacıyla TÜBİTAK burslarına zam yaptıklarını duyurdu.

“Araştırmacılarımıza ve öğrencilerimize sunduğumuz bursları artırdık. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

2026 yılı itibarıyla belirlenen TÜBİTAK burs tutarları şöyle:

  • Lisans öğrencileri: Aylık 6.000 TL

  • Yüksek lisans öğrencileri: Aylık 22.500 TL

  • Doktora öğrencileri: Aylık 32.500 TL burs + 11.000 TL’ye kadar performans desteği

  • Doktora sonrası araştırmacılar: Aylık 43.500 TL burs + 13.500 TL’ye kadar performans ödemesi

Yetkililer, yapılan zamların nitelikli insan kaynağını desteklemek, akademik üretimi artırmak ve genç araştırmacıların çalışmalarını teşvik etmek amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
