Ölen Kardeşinin Kimliğiyle 15 Milyon Lira Kamu Zararına Neden Olan Kadın Bastonuyla Gözaltına Alındı

87 yaşındaki S.C.’nin kardeşi H.E., 65 yıl önce hayatını kaybetti. H.E.’nin eşinin de 21 yıl önce vefat etmesinin ardından S.C., kardeşinin kimliğini kullanarak hayatını kaybeden eniştesinin emekli maaşını çekmeye başladı.

Kardeşinin kimliğiyle bankalardan kredi de çeken S.C.’nin, bu yöntemlerle toplam 15 milyon lira kamu zararına neden olduğu belirlendi.

Yozgat, Kayseri ve Ankara’da üç farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 4 cep telefonu, 4 SIM kart, 2 banka kredi kartı ve başkasına ait bir kimlik kartı ele geçirildi.

S.C., 53 yaşındaki yeğeni A.E., 64 yaşındaki kızı Z.D. ve 25 yaşındaki torunu L.R.O.; “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “nitelikli dolandırıcılık”, “resmi ve özel belgede sahtecilik” ile “banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması” suçlamalarıyla gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.