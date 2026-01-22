onedio
Ölen Kardeşinin Kimliğiyle 15 Milyon Lira Kamu Zararına Neden Olan Kadın Bastonuyla Gözaltına Alındı

Ölen Kardeşinin Kimliğiyle 15 Milyon Lira Kamu Zararına Neden Olan Kadın Bastonuyla Gözaltına Alındı

Yozgat
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
22.01.2026 - 12:49

Yozgat’ta yaşayan 87 yaşındaki S.C., 65 yıl önce hayatını kaybeden kardeşinin kimliğini kullanarak eşinin emekli maaşını çekti ve çeşitli devlet yardımlarından yararlandı. Olayda toplam 15 milyon lira kamu zararı oluştuğu tespit edildi. 87 yaşındaki S.C., bastonuyla gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak yaşlı kadının yeğeni, kızı ve torunu da gözaltına alınanlar arasında yer aldı.

Yozgat’ta yaşanan ilginç dolandırıcılık olayı sosyal medyada gündem oldu.

Yozgat’ta yaşanan ilginç dolandırıcılık olayı sosyal medyada gündem oldu.

87 yaşındaki S.C.’nin kardeşi H.E., 65 yıl önce hayatını kaybetti. H.E.’nin eşinin de 21 yıl önce vefat etmesinin ardından S.C., kardeşinin kimliğini kullanarak hayatını kaybeden eniştesinin emekli maaşını çekmeye başladı.

Kardeşinin kimliğiyle bankalardan kredi de çeken S.C.’nin, bu yöntemlerle toplam 15 milyon lira kamu zararına neden olduğu belirlendi.

Yozgat, Kayseri ve Ankara’da üç farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 4 cep telefonu, 4 SIM kart, 2 banka kredi kartı ve başkasına ait bir kimlik kartı ele geçirildi.

S.C., 53 yaşındaki yeğeni A.E., 64 yaşındaki kızı Z.D. ve 25 yaşındaki torunu L.R.O.; “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “nitelikli dolandırıcılık”, “resmi ve özel belgede sahtecilik” ile “banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması” suçlamalarıyla gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin görüntüleri paylaşıldı.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
