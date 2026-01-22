Ölen Kardeşinin Kimliğiyle 15 Milyon Lira Kamu Zararına Neden Olan Kadın Bastonuyla Gözaltına Alındı
Yozgat’ta yaşayan 87 yaşındaki S.C., 65 yıl önce hayatını kaybeden kardeşinin kimliğini kullanarak eşinin emekli maaşını çekti ve çeşitli devlet yardımlarından yararlandı. Olayda toplam 15 milyon lira kamu zararı oluştuğu tespit edildi. 87 yaşındaki S.C., bastonuyla gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak yaşlı kadının yeğeni, kızı ve torunu da gözaltına alınanlar arasında yer aldı.
Yozgat’ta yaşanan ilginç dolandırıcılık olayı sosyal medyada gündem oldu.
Gözaltına alınan şüphelilerin görüntüleri paylaşıldı.
