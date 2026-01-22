Altın Taşıyan Zırhlı Araç Takla Attı: Kayıp 8 Kilo Altın Dedektörle Aranıyor!
11 kilo altın taşıyan zırhlı araç, Bursa’nın Karacabey Kavşağı yakınlarında lastiğinin patlaması sonucu takla attı. Araçta bulunan 3 kişi kazayı hafif yaralanarak atlatırken, araç içindeki 8 kilo altının kayıp olduğu tespit edildi. Eksik olan 8 kilo altın, kazanın meydana geldiği bölgede jandarma ekipleri tarafından dedektörle aranıyor.
Bursa’da değeri milyonları bulan 11 kilo altın taşıyan zırhlı araç, lastiğinin patlaması sonucu takla atarak durabildi.
