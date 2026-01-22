onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Altın Taşıyan Zırhlı Araç Takla Attı: Kayıp 8 Kilo Altın Dedektörle Aranıyor!

Altın Taşıyan Zırhlı Araç Takla Attı: Kayıp 8 Kilo Altın Dedektörle Aranıyor!

Bursa
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.01.2026 - 11:46

11 kilo altın taşıyan zırhlı araç, Bursa’nın Karacabey Kavşağı yakınlarında lastiğinin patlaması sonucu takla attı. Araçta bulunan 3 kişi kazayı hafif yaralanarak atlatırken, araç içindeki 8 kilo altının kayıp olduğu tespit edildi. Eksik olan 8 kilo altın, kazanın meydana geldiği bölgede jandarma ekipleri tarafından dedektörle aranıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bursa’da değeri milyonları bulan 11 kilo altın taşıyan zırhlı araç, lastiğinin patlaması sonucu takla atarak durabildi.

Bursa’da değeri milyonları bulan 11 kilo altın taşıyan zırhlı araç, lastiğinin patlaması sonucu takla atarak durabildi.

Kaza, İzmirİstanbul Otoyolu Karacabey Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, altın sevkiyatı yapan zırhlı araç seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarına savrulan araç, yaklaşık 4 takla attıktan sonra durabildi. Kazada araçta bulunan sürücü 21 yaşındaki E.Ö. ile yolcu konumundaki 30 yaşındaki R.T. ve 48 yaşındaki V.T. isimli görevliler hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazanın ardından zırhlı araçta yapılan incelemede, sevkiyatı yapılan 11 kilo altının 3 kilosu araç içinde bulundu. Eksik olan 8 kilo altın, kazanın yaşandığı bölgede jandarma ekipleri tarafından dedektörlerle aranıyor. Yol kenarında ve araç çevresinde arama çalışmaları sürerken, kayıp altınlara ilişkin soruşturma devam ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın