Altın Taşıyan Zırhlı Araç Takla Attı: Kayıp 8 Kilo Altın Dedektörle Aranıyor!

Kaza, İzmir–İstanbul Otoyolu Karacabey Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, altın sevkiyatı yapan zırhlı araç seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarına savrulan araç, yaklaşık 4 takla attıktan sonra durabildi. Kazada araçta bulunan sürücü 21 yaşındaki E.Ö. ile yolcu konumundaki 30 yaşındaki R.T. ve 48 yaşındaki V.T. isimli görevliler hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazanın ardından zırhlı araçta yapılan incelemede, sevkiyatı yapılan 11 kilo altının 3 kilosu araç içinde bulundu. Eksik olan 8 kilo altın, kazanın yaşandığı bölgede jandarma ekipleri tarafından dedektörlerle aranıyor. Yol kenarında ve araç çevresinde arama çalışmaları sürerken, kayıp altınlara ilişkin soruşturma devam ediyor.