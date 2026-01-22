Ankara ile Trabzon Arası Hızlı Trenle 4.5 Saate Düşecek
Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun-Trabzon-Sarp hızlı tren demir yolu projesi ile Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun hızlı tren hattı projesinin birbirine entegre olmasıyla birlikte Ankara ile Trabzon arasındaki seyahat süresinin 4.5 saate düşeceğini söyledi. Bakan ayrıca hızlı tren projesinin Ordu, Giresun, Rize ve Artvin’den de geçeceğini sözlerine ekledi.
Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında Trabzon’da yapılan kura çekimi töreninde açıklamalarda bulundu.
