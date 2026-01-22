Ankara ile Trabzon Arası Hızlı Trenle 4.5 Saate Düşecek

Bakan Uraloğlu, bakanlık olarak Trabzon’un ulaşım ve iletişim altyapısına 260 milyar liralık yatırım yaptıklarını vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanının hızlı tren projeleriyle ilgili açıklamaları ise şu şekilde:

“Samsun-Trabzon-Sarp hızlı tren demir yolu projesi ile Samsun’dan itibaren Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin olmak üzere tüm kentlerimizi birbirine bağlamış olacağız. Bu hattımız, geçtiğimiz aylarda 120 kilometrelik Kırıkkale-Çorum etabıyla yapım çalışmalarını başlattığımız Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı projesiyle de birbirine entegre olacak. Böylece hızlı tren Ankara’dan yola çıktığında Trabzon’a 4,5 saatte gelmiş olacak.”

Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun hızlı tren projesinin 2029 yılında tamamlanması bekleniyor. Samsun-Trabzon-Sarp hızlı tren projesi ile ilgili henüz açıklama yapılmadı.