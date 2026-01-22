onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ankara ile Trabzon Arası Hızlı Trenle 4.5 Saate Düşecek

Ankara ile Trabzon Arası Hızlı Trenle 4.5 Saate Düşecek

Trabzon
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.01.2026 - 11:32

Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun-Trabzon-Sarp hızlı tren demir yolu projesi ile Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun hızlı tren hattı projesinin birbirine entegre olmasıyla birlikte Ankara ile Trabzon arasındaki seyahat süresinin 4.5 saate düşeceğini söyledi. Bakan ayrıca hızlı tren projesinin Ordu, Giresun, Rize ve Artvin’den de geçeceğini sözlerine ekledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında Trabzon’da yapılan kura çekimi töreninde açıklamalarda bulundu.

Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında Trabzon’da yapılan kura çekimi töreninde açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, bakanlık olarak Trabzon’un ulaşım ve iletişim altyapısına 260 milyar liralık yatırım yaptıklarını vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanının hızlı tren projeleriyle ilgili açıklamaları ise şu şekilde:

Samsun-Trabzon-Sarp hızlı tren demir yolu projesi ile Samsun’dan itibaren Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin olmak üzere tüm kentlerimizi birbirine bağlamış olacağız. Bu hattımız, geçtiğimiz aylarda 120 kilometrelik Kırıkkale-Çorum etabıyla yapım çalışmalarını başlattığımız Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı projesiyle de birbirine entegre olacak. Böylece hızlı tren Ankara’dan yola çıktığında Trabzon’a 4,5 saatte gelmiş olacak.”

Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun hızlı tren projesinin 2029 yılında tamamlanması bekleniyor. Samsun-Trabzon-Sarp hızlı tren projesi ile ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın