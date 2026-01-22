Ev Alıp Satacaklar Dikkat: Tapuda Yeni Dönem 1 Şubat'ta Başlıyor

Gayrimenkul satışlarında uzun süredir ‘tapuya düşük bedel’ yazdırma yöntemi uygulanıyor. Sahteciliğin önüne geçmek için denetimlerin sıkılaştırılması için adım atıldı. Tapu işlemlerinde beyan edilen satış bedeli ve banka transferleri arasındaki uyum denetimlerin merkezinde yer alacak. Artık gerçek satış tutarı resmi kayıtlarda yer alacak.

Toplam satış bedelinin yüzde 4’ü tapı harcı olarak alınırken yeni dönemde rayiç bedelinin üzerinde gösterilen düşük beyanlar daha kolay tespit edilecek.