Ev Alıp Satacaklar Dikkat: Tapuda Yeni Dönem 1 Şubat'ta Başlıyor

Ev Alıp Satacaklar Dikkat: Tapuda Yeni Dönem 1 Şubat'ta Başlıyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.01.2026 - 10:31

Gayrimenkul ilanlarında sahteciliğin önüne geçmek için yeni bir uygulama yürürlüğe girecek. Tapu işlemlerinde artık ‘gerçek satış bedeli’nin yer alması zorunlu hale gelecek. Emlak danışmanları ise yalnızca e-Devlet üzerinden yetkilendirme girebilecek. İşte 1 Şubat 2026’dan itibaren tapuda yeni dönemin detayları.

Ev alıp satacaklar dikkat! Tapuda yeni dönem başlıyor.

Gayrimenkul satışlarında uzun süredir ‘tapuya düşük bedel’ yazdırma yöntemi uygulanıyor. Sahteciliğin önüne geçmek için denetimlerin sıkılaştırılması için adım atıldı. Tapu işlemlerinde beyan edilen satış bedeli ve banka transferleri arasındaki uyum denetimlerin merkezinde yer alacak. Artık gerçek satış tutarı resmi kayıtlarda yer alacak. 

Toplam satış bedelinin yüzde 4’ü tapı harcı olarak alınırken yeni dönemde rayiç bedelinin üzerinde gösterilen düşük beyanlar daha kolay tespit edilecek.

Tapuda yeni dönem 1 Şubat 2026'da başlıyor. Tapuda yeni zorunluluk detayları.

Yapılan denetimler kapsamında satış bedeli resmi ve finansal kayıtların örtüşmesi bekleniyor. 

Ayrıca  Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kapsamında taşınmaz satış ilanları için e-Devlet üzerinden yetkilendirme zorunlu olacak. Tapuda yeni dönem 1 Şubat 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

İlanlar, platformlarda ‘Doğrulanmış ilan’ etiketiyle görüntülenecek. Ev satmak isteyen vatandaşlar bu doğrulamadan geçmek zorunda. Geçemeyen satıcılar ilana giriş yapamayacak.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
