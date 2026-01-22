Ev Alıp Satacaklar Dikkat: Tapuda Yeni Dönem 1 Şubat'ta Başlıyor
Gayrimenkul ilanlarında sahteciliğin önüne geçmek için yeni bir uygulama yürürlüğe girecek. Tapu işlemlerinde artık ‘gerçek satış bedeli’nin yer alması zorunlu hale gelecek. Emlak danışmanları ise yalnızca e-Devlet üzerinden yetkilendirme girebilecek. İşte 1 Şubat 2026’dan itibaren tapuda yeni dönemin detayları.
Ev alıp satacaklar dikkat! Tapuda yeni dönem başlıyor.
