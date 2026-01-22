Yarı Zamanlı Çalışma Resmi Gazete'de Yayımlandı: 500 Binden Fazla Çalışan Yarı Zamanlı Olarak Çalışabilecek

Yeni düzenleme uyarınca, devlet memurlarının sahip olduğu doğum sonrası veya evlat edinme durumundaki yarım zamanlı çalışma imkanı, sözleşmeli personel statüsünde çalışanlara da tanındı. Yaklaşık 500 bin personeli doğrudan etkileyen bu adım, kamuda çalışma şartlarının eşitlenmesi yolunda kritik bir aşama olarak değerlendiriliyor.

Yeni kurallar çerçevesinde sözleşmeli personel, çocuk sahibi olduktan veya evlat edindikten sonra yarım zamanlı mesai yapma hakkını memurlarla aynı şartlar ve usuller altında kullanabilecek. Uygulama, personelin ailevi yükümlülüklerini yerine getirirken iş hayatından kopmamasını hedeflerken, bu haktan yararlanamayacak istisnai personeli ve kadroları belirleme yetkisi ise Cumhurbaşkanlığı’na verildi. Düzenleme, yayımlandığı andan itibaren geçerlilik kazanarak kamudaki işleyişe dahil oldu.