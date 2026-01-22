onedio
Yarı Zamanlı Çalışma Resmi Gazete'de Yayımlandı: 500 Binden Fazla Çalışan Yarı Zamanlı Olarak Çalışabilecek

Yarı Zamanlı Çalışma Resmi Gazete'de Yayımlandı: 500 Binden Fazla Çalışan Yarı Zamanlı Olarak Çalışabilecek

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.01.2026 - 10:05 Son Güncelleme: 22.01.2026 - 10:13

Kamuda görev yapan yaklaşık 500 bin sözleşmeli personeli kapsayan yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, daha önce sadece devlet memurlarına tanınan doğum veya evlat edinme sonrası yarım zamanlı çalışma hakkı, artık sözleşmeli çalışanlar için de geçerli olacak.

Kamu çalışanlarını yakından ilgilendiren önemli bir hak genişlemesi, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte resmen yürürlüğe girdi.

Kamu çalışanlarını yakından ilgilendiren önemli bir hak genişlemesi, Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte resmen yürürlüğe girdi.

Yeni düzenleme uyarınca, devlet memurlarının sahip olduğu doğum sonrası veya evlat edinme durumundaki yarım zamanlı çalışma imkanı, sözleşmeli personel statüsünde çalışanlara da tanındı. Yaklaşık 500 bin personeli doğrudan etkileyen bu adım, kamuda çalışma şartlarının eşitlenmesi yolunda kritik bir aşama olarak değerlendiriliyor.

Yeni kurallar çerçevesinde sözleşmeli personel, çocuk sahibi olduktan veya evlat edindikten sonra yarım zamanlı mesai yapma hakkını memurlarla aynı şartlar ve usuller altında kullanabilecek. Uygulama, personelin ailevi yükümlülüklerini yerine getirirken iş hayatından kopmamasını hedeflerken, bu haktan yararlanamayacak istisnai personeli ve kadroları belirleme yetkisi ise Cumhurbaşkanlığı’na verildi. Düzenleme, yayımlandığı andan itibaren geçerlilik kazanarak kamudaki işleyişe dahil oldu.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
