Yarı Zamanlı Çalışma Resmi Gazete'de Yayımlandı: 500 Binden Fazla Çalışan Yarı Zamanlı Olarak Çalışabilecek
Kamuda görev yapan yaklaşık 500 bin sözleşmeli personeli kapsayan yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, daha önce sadece devlet memurlarına tanınan doğum veya evlat edinme sonrası yarım zamanlı çalışma hakkı, artık sözleşmeli çalışanlar için de geçerli olacak.
Kamu çalışanlarını yakından ilgilendiren önemli bir hak genişlemesi, Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte resmen yürürlüğe girdi.
