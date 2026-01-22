40 Yıldan Uzun Süredir Piyasada Olan Dünyaca Ünlü Oyuncak Firması İflas Etti

Almanya genelinde 100’den fazla noktada hizmet veren oyuncak ve bebek ürünleri zinciri ROFU Kinderland, içine düştüğü mali krizi aşabilmek amacıyla kendi yönetiminde iflas sürecini başlattı. 40 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan şirket, piyasadaki sert rekabet ve yükselen maliyetlerin ardından Idar-Oberstein Sulh Mahkemesi’ne başvurarak koruma talep etti. Şirket yönetimi, bu süreci bir son değil, işletmeyi uzun vadede kurtaracak bir yeniden yapılanma fırsatı olarak gördüklerini açıkladı.

Perakende devini bu karara iten temel faktörlerin başında, tüketicilerin son dönemde alışveriş yapmaktan kaçınması ve Noel dönemindeki satış rakamlarının hedeflerin çok gerisinde kalması geliyor. Hem fiziksel mağazalar hem de internet satışları üzerinden ayakta kalmaya çalışan dev marka, özellikle son aylarda artan genel giderleri karşılamakta zorlanıyordu. Şirketin kurtarılması için hazırlanan plan kapsamında, mevcut borçların yapılandırılması ve işletmeye taze kan sağlayacak yeni yatırımcıların bulunması hedefleniyor.

Sürecin başlamasıyla birlikte en çok merak edilen konu olan istihdam durumu netlik kazandı. Şirket bünyesinde görev yapan yaklaşık 1.970 çalışanın maaşları, devletin sağladığı iflas ödeneği ile önümüzdeki üç ay boyunca garanti altına alındı. Bu süre zarfında personelin mağdur edilmeyeceği bildirilirken, operasyonel sürecin aksamadan devam etmesi planlanıyor.

Yeniden yapılandırma döneminde mevcut genel müdürler Michael Fuchs ve Michael Edl görevlerini sürdürürken, sürece dışarıdan uzman isimler de dahil olacak. Şirket yetkilileri, Almanya’nın yedi eyaletine yayılan 104 şubenin kapılarını kapatmayacağını, çalışma saatlerinde bir değişikliğe gidilmeyeceğini duyurdu. Online satış kanallarının da aktif kalacağı bu süreçte, markanın piyasadaki varlığını korumak için yoğun bir stratejik çalışma yürütülecek.