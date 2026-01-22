40 Yıldan Uzun Süredir Piyasada Olan Dünyaca Ünlü Oyuncak Firması İflas Etti
Almanya'nın en köklü oyuncak perakendecilerinden ROFU Kinderland, ekonomik darboğazı aşamayınca iflas masasına oturdu. Yaklaşık 2 bin personelin akıbeti merak konusu olurken, şirket yönetiminden mağazaların geleceğine dair kritik açıklamalar geldi.
40 yıldan uzun süredir piyasada olan Almanya'nın en büyük oyuncak firması ROFU Kinderland iflas etti.
