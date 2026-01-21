Olacak İş Değil: Giray Altınok'un "En Sevmediği Dizi" Hayal Kırıklığı Yaşattı!

Prens dizisiyle hayatımıza epey hızlı bir giriş yapan ve Türk dizilerine de yeni bir soluk getiren Giray Altınok, aynı zamanda son dönemin en parlak ve popüler komedyenlerinden biri oldu.

Sempatik tavırları, hiç beklemediğimiz anda gelen esprileri ve mizah anlayışıyla kendine hayran bırakan Giray Altınok'u en son ELLE Awards gecesinde görmüştük. Altınok, Prens'in muazzam başarısı sebebiyle gecede Yılın Dijital Performansı ödülünü almıştı.