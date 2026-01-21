onedio
Olacak İş Değil: Giray Altınok'un "En Sevmediği Dizi" Hayal Kırıklığı Yaşattı!

Olacak İş Değil: Giray Altınok'un "En Sevmediği Dizi" Hayal Kırıklığı Yaşattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
21.01.2026 - 18:04

Prens dizisiyle milyonları kendine hayran bırakan, son zamanların en parlak komedyenlerinden Giray Altınok, 'en sevmediği dizileri' açıkladı. Sosyal medya kullanıcıları hüsrana uğradı...

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

'Prens' Giray Altınok'u tanımayan yoktur herhalde!

'Prens' Giray Altınok'u tanımayan yoktur herhalde!

Prens dizisiyle hayatımıza epey hızlı bir giriş yapan ve Türk dizilerine de yeni bir soluk getiren Giray Altınok, aynı zamanda son dönemin en parlak ve popüler komedyenlerinden biri oldu. 

Sempatik tavırları, hiç beklemediğimiz anda gelen esprileri ve mizah anlayışıyla kendine hayran bırakan Giray Altınok'u en son ELLE Awards gecesinde görmüştük. Altınok, Prens'in muazzam başarısı sebebiyle gecede Yılın Dijital Performansı ödülünü almıştı.

Giray Altınok, geçtiğimiz saatlerde Yekta Kopan'ın yeni programına konuk oldu.

Her ikisi de sansasyon yaratmış, sezonlarca süren ve milyonlarca hayranı olan iki dizinin üstünü direkt silmesi epey şaşırttı tabii.

Her ikisi de sansasyon yaratmış, sezonlarca süren ve milyonlarca hayranı olan iki dizinin üstünü direkt silmesi epey şaşırttı tabii.

İzlediği işlerde duygu aradığını söyleyen Giray Altınok'un açıklamaları sosyal medya kullanıcılarına büyük bir hayal kırıklığı yaşatırken tepki de göstermelerine sebep oldu. 

Buyurun, Giray Altınok'un seçimleri hakkında kimler ne demiş beraber görelim!

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
