Olacak İş Değil: Giray Altınok'un "En Sevmediği Dizi" Hayal Kırıklığı Yaşattı!
Prens dizisiyle milyonları kendine hayran bırakan, son zamanların en parlak komedyenlerinden Giray Altınok, 'en sevmediği dizileri' açıkladı. Sosyal medya kullanıcıları hüsrana uğradı...
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
'Prens' Giray Altınok'u tanımayan yoktur herhalde!
Giray Altınok, geçtiğimiz saatlerde Yekta Kopan'ın yeni programına konuk oldu.
Her ikisi de sansasyon yaratmış, sezonlarca süren ve milyonlarca hayranı olan iki dizinin üstünü direkt silmesi epey şaşırttı tabii.
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
