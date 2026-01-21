onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Can Yaman, Başarılarını Görmeyen Türk Basınına Laf Soktu!

Can Yaman, Başarılarını Görmeyen Türk Basınına Laf Soktu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
21.01.2026 - 17:10

Ünlülere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ünlü oyuncu Can Yaman, serbest kaldıktan sonra ilk açıklamasını İtalyanlara yapmış, Türk basınına da serzenişte bulunmuştu. Can Yaman, bu sefer dizisi Sandokan'ın başarısının altını çizerek Türk basınına laf soktu

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye'yle yıldızı bir türlü barışmayan Can Yaman, ünlülere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan isimlerden biriydi.

Türkiye'yle yıldızı bir türlü barışmayan Can Yaman, ünlülere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan isimlerden biriydi.

Yıllar önce Erkenci Kuş'taki başarısıyla parlayan Can Yaman, birtakım talihsiz açıklamaları ve çıkışları sebebiyle tepki çekmişti. 

Büyük linç yiyen ve magazin manşetlerinden düşmeyen Can Yaman, pılısını pırtısını toplayıp İtalya'ya yerleşmişti. Birkaç senedir hayatını da kariyerini de İtalya'da sürdüren Can Yaman, İtalyanların göz bebeği oldu. 

Geçtiğimiz haftalarda ise bir Türkiye ziyareti yapmak durumunda kalmıştı. 8 Ekim'den bu yana ünlülere yönelik düzenlenen yasaklı madde operasyonunda numune vermek üzere hakkında yakalama kararı çıkarılan Can Yaman, ülkesine geri döndü ve gözaltına lındı. 

Testleri negatif çıkan Can Yaman, serbest kaldığı gibi soluğu İtalya'da almış, açıklamasını da özel olarak İtalyanlara yapmıştı. Türk basınından da şikayetçi olmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde Can Yaman'dan Türk basınına bir taş daha geldi.

Geçtiğimiz saatlerde Can Yaman'dan Türk basınına bir taş daha geldi.

İtalyan yapımı Sandokan dizisiyle fırtınalar estiren Can Yaman, hikayesinde dizisi Sandokan'ın Netflix Amerika'da en çok izlenen ilk 10 dizi arasında yer aldığını gösteren bir fotoğraf paylaştı. 

Serzenişi ise Türk basınınaydı. Can Yaman, başarılarını görmeyen Türk basınına 'Amerika Netflix'e 19 Ocak 2026 itibariyle İngilizce çekilen bir işle başrol olarak girmeyi başaran ilk TÜRK oyuncuyum ama siz bunlardan hiç bahsetmeyin sevgili Türk basını! Ne mutlu Türk'üm diyene! Sevgiler' sözleriyle laf soktu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın