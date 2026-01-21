Can Yaman, Başarılarını Görmeyen Türk Basınına Laf Soktu!
Ünlülere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ünlü oyuncu Can Yaman, serbest kaldıktan sonra ilk açıklamasını İtalyanlara yapmış, Türk basınına da serzenişte bulunmuştu. Can Yaman, bu sefer dizisi Sandokan'ın başarısının altını çizerek Türk basınına laf soktu
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye'yle yıldızı bir türlü barışmayan Can Yaman, ünlülere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan isimlerden biriydi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz saatlerde Can Yaman'dan Türk basınına bir taş daha geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın