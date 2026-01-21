Can Yaman, Başarılarını Görmeyen Türk Basınına Laf Soktu!

Yıllar önce Erkenci Kuş'taki başarısıyla parlayan Can Yaman, birtakım talihsiz açıklamaları ve çıkışları sebebiyle tepki çekmişti.

Büyük linç yiyen ve magazin manşetlerinden düşmeyen Can Yaman, pılısını pırtısını toplayıp İtalya'ya yerleşmişti. Birkaç senedir hayatını da kariyerini de İtalya'da sürdüren Can Yaman, İtalyanların göz bebeği oldu.

Geçtiğimiz haftalarda ise bir Türkiye ziyareti yapmak durumunda kalmıştı. 8 Ekim'den bu yana ünlülere yönelik düzenlenen yasaklı madde operasyonunda numune vermek üzere hakkında yakalama kararı çıkarılan Can Yaman, ülkesine geri döndü ve gözaltına lındı.

Testleri negatif çıkan Can Yaman, serbest kaldığı gibi soluğu İtalya'da almış, açıklamasını da özel olarak İtalyanlara yapmıştı. Türk basınından da şikayetçi olmuştu.