Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alınan Can Yaman Açıklamasını İtalyanlara Yaptı!
Ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan Can Yaman'dan ilk açıklama geldi. Yaman, açıklamasını İtalyanlara yapmayı tercih etti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Hayatımıza yıllar önce giren Can Yaman, başlarda ülkede en gelecek vaat ettiği düşünülen erkek oyunculardan biri olarak dikkat çekmişti.
Neredeyse 5 yıl olacak, pılısını pırtısını toplayıp İtalya'ya yerleşen Can Yaman, kendine orada sil baştan bir kariyer yarattı.
Serbest bırakıldığı gibi Roma'ya geri dönen Can Yaman, ilk açıklamasını da İtalyanlara yaptı.
