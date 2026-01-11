Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alınan Can Yaman Açıklamasını İtalyanlara Yaptı!

Erkenci Kuş dizisindeki performansıyla büyük bir çıkış yakalayan Can Yaman, o dönem sektöre damgasını vurmuş, özellikle de yakışıklılığıyla göz kamaştırmıştı.

Fakat sonra her şey bir anda tepetaklak olmaya başladı. Şöhretin de getirdiği ani popülariteyle beraber tuhaf açıklamalar ve hareketlerde bulunan Can Yaman'ın yıldızı Türkiye'de tam olarak parlayamadan söndü.

Bir programda kadın sunucunun 'Bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şey yapar mısın?' isteği üzerine, 'Arka odaya geçelim, kanıtlayalım' cevabını vermesi kendisine karşı oluşan tepkinin fiilini ateşleyen ilk olay olmuştu.