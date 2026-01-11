onedio
Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alınan Can Yaman Açıklamasını İtalyanlara Yaptı!

Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alınan Can Yaman Açıklamasını İtalyanlara Yaptı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
11.01.2026 - 20:09

Ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan Can Yaman'dan ilk açıklama geldi. Yaman, açıklamasını İtalyanlara yapmayı tercih etti.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Hayatımıza yıllar önce giren Can Yaman, başlarda ülkede en gelecek vaat ettiği düşünülen erkek oyunculardan biri olarak dikkat çekmişti.

Erkenci Kuş dizisindeki performansıyla büyük bir çıkış yakalayan Can Yaman, o dönem sektöre damgasını vurmuş, özellikle de yakışıklılığıyla göz kamaştırmıştı. 

Fakat sonra her şey bir anda tepetaklak olmaya başladı. Şöhretin de getirdiği ani popülariteyle beraber tuhaf açıklamalar ve hareketlerde bulunan Can Yaman'ın yıldızı Türkiye'de tam olarak parlayamadan söndü. 

Bir programda kadın sunucunun 'Bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şey yapar mısın?' isteği üzerine, 'Arka odaya geçelim, kanıtlayalım' cevabını vermesi kendisine karşı oluşan tepkinin fiilini ateşleyen ilk olay olmuştu.

Neredeyse 5 yıl olacak, pılısını pırtısını toplayıp İtalya'ya yerleşen Can Yaman, kendine orada sil baştan bir kariyer yarattı.

Türkiye'nin içine pek de sindiremediği Can Yaman'ı İtalya çok sevdi! El Turco dizisiyle fırtınalar estiren Can Yaman, attığı her adımla İtalya manşetlerine damga vururken ülkemizde de dikkat çekmeye devam etti. 

Geçtiğimiz günlerde ise ünlülere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan isimler arasında yer aldığını öğrenmiştik. 

Ünlü isimleri kapsayan “uyuşturucu” ve “fuhuş” soruşturması kapsamındaki yeni dalgada aralarında oyuncu Can Yaman, Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper’in de bulunduğu 7 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma çerçevesinde Beşiktaş’taki Bebek Otel ile bazı eğlence mekanlarına da operasyon düzenlenmişti. 

Gece kulübüne yapılan baskında üzerinden uyuşturucu çıktığı gerekçesiyle gözaltına alınan Yaman, işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Serbest bırakıldığı gibi Roma'ya geri dönen Can Yaman, ilk açıklamasını da İtalyanlara yaptı.

Sosyal medya hesabından İtalyanca bir mesaj paylaşan Can Yaman, Türk basınını da şikayet etti. 

'Sevgili İtalyan basını, Türk basınının bana karşı her zaman kötü davrandığı bilinen bir şey, bu yeni değil. Ama siz öyle değilsiniz. Lütfen haberleri kopyala-yapıştır yapma hatasına siz de düşmeyin. Polisin birçok ünlüyü gözaltına aldığı, geniş çaplı soruşturmalar yürüttüğü bir dönemde benim gece kulüplerinde yasaklı maddelerle dolaştığıma gerçekten inanıyor musunuz? Bu en ufak bir şekilde doğru olsaydı, bu kadar kısa sürede serbest bırakılmaz ve ertesi gün İtalya’ya dönebilir durumda olmazdım. Hepinizi seviyorum.' ifadelerini kullandı.

