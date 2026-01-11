onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Yeni Sevgili Yapmış: Bülent Ersoy'un Abartılı Öfke Nöbetinin Gerçek Sebebi Ortaya Çıktı!

Yeni Sevgili Yapmış: Bülent Ersoy'un Abartılı Öfke Nöbetinin Gerçek Sebebi Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
11.01.2026 - 17:55

Geçtiğimiz günlerde muhabirleri görünce kıyametleri koparan Bülent Ersoy'un öfke nöbetinin asıl sebebi ortaya çıktı. Bülent Ersoy'un yeni ve genç sevgilisini kameralardan sakındığı iddia edildi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye'nin Diva'sı, sağı solu hiç belli olmayan Bülent Ersoy, geçtiğimiz gece de anlamlandıramadığımız bir krize imza atmıştı.

Türkiye'nin Diva'sı, sağı solu hiç belli olmayan Bülent Ersoy, geçtiğimiz gece de anlamlandıramadığımız bir krize imza atmıştı.

Hayatımıza girdiği ilk günlerden bu yana ani mod değişimleri, herkesi bir çırpıda azarlayışları ve had bildirişleriyle meşhur Bülent Ersoy, sektörde birçok ismin 'Aman bulaşmayalım' dediği, çekindiği bir isim. 

İyi bir anına denk gelindiğinde oldukça sevecen ve merhametli olan Bülent Ersoy, muhabirlerin sohbet denemesinde bulunması üzerine adeta çıldırdı. 

Kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına sert bir çıkış yaparak “Çekil be! Burnumun dibine giriyorsun!” diye bağıran Bülent Ersoy'un yakın kadrajdan gözükmek istemediğine kanaat getirilmiş, siniri buna yorulmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Fakat Diva'nın öfke nöbetinin arkasından yeni bir sevgili çıktı!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın