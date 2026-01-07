onedio
Nereden Nereye: Ünlü Manifest Kızının Dilan Çıtak'ın Dansçısı Olarak İbo Show'a Katıldığı Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
08.01.2026 - 00:00

2025'e damgasını vuran Türkiye'nin uzun bir aradan sonraki ilk kız grubu Manifest'in bir üyesinin birkaç yıl önce Dilan Çıtak'ın dansçısı olarak çalıştığı ortaya çıktı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Son zamanların en iyi müzik olayı olarak kabul edilen, uzun bir sürenin ardından Türkiye'nin kız grubu olarak parlayan Manifest'i duymayan kalmamıştır.

2025 yılı boyunca inanılmaz bir yükseliş gösteren kızlar, Tolga Akış'ın hazırladığı Big5 programında altı kişi olarak seçilmiş, ilk single'ları 'Zamansızdık'la milyonların aklını başından almıştı. 

Başlarda yalnızca küçük ve genç yetişkinlerin dikkatini çeken Sueda, Hilal, Lidya, Mina, Zeynep ve Esin, göz açıp kapayınca kadar şarkılarıyla her kesime hitap eden ve zirvede yer edinenlerden oldu. 

Geçtiğimiz aylarda birtakım tatsız hadiseler yaşandı ama kızlarımızın başarısı da, ışığı da hiç sönmedi.

Grup üyeleri arasında başından bu yana en çok dikkat çeken isimlerden biri de Mina Solak'tı.

Sesiyle, öz güvenli tavırları ve sağlam duruşuyla öne çıkan Mina, tıpkı diğer kızlar gibi kendine has milyonlarca seveni olan bir isim haline dönüştü. Bugün ise kendisiyle ilgili görünce herkesin şok olduğu bir detay ortaya çıktı! 

Mina Solak'ın birkaç yıl önce İbo Show'da yer aldığı fark edildi. Meğer Manifest Mina, birkaç yıl önce de gözümüzün önündeymiş de biz fark edememişiz!

"İbo Show'da ne iş varmış?" dediğinizi duyar gibiyiz. Manifest Mina Solak, o zamanlar Dilan Çıtak'ın dansçısı olarak çalışıyormuş!

