Nereden Nereye: Ünlü Manifest Kızının Dilan Çıtak'ın Dansçısı Olarak İbo Show'a Katıldığı Ortaya Çıktı!

2025 yılı boyunca inanılmaz bir yükseliş gösteren kızlar, Tolga Akış'ın hazırladığı Big5 programında altı kişi olarak seçilmiş, ilk single'ları 'Zamansızdık'la milyonların aklını başından almıştı.

Başlarda yalnızca küçük ve genç yetişkinlerin dikkatini çeken Sueda, Hilal, Lidya, Mina, Zeynep ve Esin, göz açıp kapayınca kadar şarkılarıyla her kesime hitap eden ve zirvede yer edinenlerden oldu.

Geçtiğimiz aylarda birtakım tatsız hadiseler yaşandı ama kızlarımızın başarısı da, ışığı da hiç sönmedi.