Nereden Nereye: Ünlü Manifest Kızının Dilan Çıtak'ın Dansçısı Olarak İbo Show'a Katıldığı Ortaya Çıktı!
2025'e damgasını vuran Türkiye'nin uzun bir aradan sonraki ilk kız grubu Manifest'in bir üyesinin birkaç yıl önce Dilan Çıtak'ın dansçısı olarak çalıştığı ortaya çıktı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Son zamanların en iyi müzik olayı olarak kabul edilen, uzun bir sürenin ardından Türkiye'nin kız grubu olarak parlayan Manifest'i duymayan kalmamıştır.
Grup üyeleri arasında başından bu yana en çok dikkat çeken isimlerden biri de Mina Solak'tı.
"İbo Show'da ne iş varmış?" dediğinizi duyar gibiyiz. Manifest Mina Solak, o zamanlar Dilan Çıtak'ın dansçısı olarak çalışıyormuş!
