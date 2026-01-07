Çok Kilo Vermiş: Eski Kısmetse Olur Yarışmacısı Aybüke Çangal Zayıflığıyla Dikkat Çekti!
Eski Kısmetse Olur yarışmacısı Aybüke Çangal'ın son hali ve verdiği kilolar sosyal medyada dikkat çekti. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Kısmetse Olur birkaç yıl önce Aşkın Gücü ismiyle geri döndüğünde dikkat çeken yarışmacılardan biri de Aybüke Çangal'dı.
Program bittikten kısa bir süre sonra bir dizi estetik operasyon yaptıran Aybüke Çangal, bir de nişanlanmıştı.
Geçtiğimiz saatlerde de bir ürün reklamı yapmak üzere çektiği videoda ekstra zayıflığıla dikkat çekti.
