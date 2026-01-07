onedio
Çok Kilo Vermiş: Eski Kısmetse Olur Yarışmacısı Aybüke Çangal Zayıflığıyla Dikkat Çekti!

Çok Kilo Vermiş: Eski Kısmetse Olur Yarışmacısı Aybüke Çangal Zayıflığıyla Dikkat Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
07.01.2026 - 22:01

Eski Kısmetse Olur yarışmacısı Aybüke Çangal'ın son hali ve verdiği kilolar sosyal medyada dikkat çekti. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Kısmetse Olur birkaç yıl önce Aşkın Gücü ismiyle geri döndüğünde dikkat çeken yarışmacılardan biri de Aybüke Çangal'dı.

Kısmetse Olur birkaç yıl önce Aşkın Gücü ismiyle geri döndüğünde dikkat çeken yarışmacılardan biri de Aybüke Çangal'dı.

İlk önce TikTok’ta fenomen olan ardından da Kısmetse Olur yarışmasına katılan Aybüke Çangal, Tolga Kandemir'le program bitene kadar konuşulan, favoriler arasına giren bir aşk yaşamıştı. 

Programdan sonra da aşka bir süre devam eden ikiliden evlilik haberi beklenirken ayrılık haberi geldi. 

Fenomenliğe Tolga'dan sonra da tam gaz devam eden Aybüke Çangal, aylardır değişimiyle konuşuluyor...

Program bittikten kısa bir süre sonra bir dizi estetik operasyon yaptıran Aybüke Çangal, bir de nişanlanmıştı.

Program bittikten kısa bir süre sonra bir dizi estetik operasyon yaptıran Aybüke Çangal, bir de nişanlanmıştı.

Yaklaşık iki ay önce sevgilisi Furkan Taha ile nişanlandığını sosyal medya hesabından duyuran Aybüke Çangal, estetik işlemlerinden sonra sürekli olarak verdiği kilolarla gündeme oturmaya başladı. 

Sevenlerinin sürekli uyarıda bulunduğu Aybüke, gün geçtikçe erimeye devam etti.

Geçtiğimiz saatlerde de bir ürün reklamı yapmak üzere çektiği videoda ekstra zayıflığıla dikkat çekti.

