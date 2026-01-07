onedio
Ayet Paylaşmıştı: Ünlülere Yönelik Operasyonda Testi Pozitif Çıkan Senna Yıldırım'dan Açıklama Geldi

Ayet Paylaşmıştı: Ünlülere Yönelik Operasyonda Testi Pozitif Çıkan Senna Yıldırım'dan Açıklama Geldi

07.01.2026 - 19:03

Ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu soruşturmasında uyuşturucu testi pozitif çıkan sosyal medya fenomeni Senna Yıldız, uzun bir açıklamada bulundu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

8 Ekim'den bu yana ünlülere yönelik düzenlenen soruşturmada gözaltına alınan isimlerden biri de Mümine Senna Yıldız'dı.

8 Ekim'den bu yana ünlülere yönelik düzenlenen soruşturmada gözaltına alınan isimlerden biri de Mümine Senna Yıldız'dı.

Geçtiğimiz saatlerde soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden alınan kan ve saç örneklerinin sonuçları Adli Tıp tarafından birer birer açıklanmaya başlamıştı. 

Açıklanan raporlarda Mümine Senna Yıldız da dahil olmak üzere Melisa Döngel, Ezgi Eyüboğlu, Cihanna gibi isimlerin testlerinde “kokain” maddesine rastlandığı belirtilmişti. Danla Bilic ve İrem Sak gibi bazı isimlerin testleri ise negatif çıkmıştı.

Uyuşturucu testi sonucunun pozitif olduğu belirtilen Senna Yıldız, geçtiğimiz saatlerde uyuşturucu kullandığını itiraf ettiği söylenen Şeyma Subaşı gibi dine sığındığı bir paylaşımda bulunmuştu. 

Ünlü fenomen Instagram hesabında Hicr Suresi 97. ayeti paylaşmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz dakikalarda sosyal medya hesabından upuzun bir açıklamada bulunan Senna Yıldız, hiç uyuşturucu kullanmadığını iddia etti.

Geçtiğimiz dakikalarda sosyal medya hesabından upuzun bir açıklamada bulunan Senna Yıldız, hiç uyuşturucu kullanmadığını iddia etti.

Kullandığı söylenilen maddelerin adını bile Chat GPT'den öğrendiğini söyleyen Senna Yıldız, 'Tüm inançlarımı ve tüm değerlerimi yitirdim. İsmini duyduğunuz hiçbir kişiyle bir bağlantım yok. Dosyaya bile dahil değilim' ifadelerini kullandı. 

'Bu açıklamam sadece çevrem ve beni tanıyanlar içindir.

Şu an yaşadığım duruma sizler gibi ben de şaşırıyorum.

Çocukluğumdan bu yana ilmek ilmek işlediğim, başkalarına küçük ama bana çok büyük gelen başarılarım oldu.

İmkansızlıklar içinde kendime hep bir imkan yaratmak uğruna, yaşıtlarım eğlenip gezerken ben okuldan çıkıp işe, işten çıkıp okula gittim. Sevgili öğretmenlerim, çalışma arkadaşlarım ve çevrem bilir ki ben 13 yaşımdan bu yana hep çalıştım. Her zaman söylerim; insan onuru, şerefi ve namusu uğruna yaşamalı. Ben de hep öyle yaptım. Maddi kazançlar uğruna hiçbir zaman onurumu ve gururumu satmadım. Çalışmaktan hiç gocunmadım. Ekmeğimi çalışarak kazandım.

Geldiğim nokta lüks bir yaşantı değildir. Asla lüks bir hayatım olmadı. Tüm hayallerim ailem ve kendim uğruna kurulmuş küçük hayallerdi. Çevrem çok iyi bilir ki ben hiçbir zaman parti yapan, gezen bir insan olmadım. Derdim her zaman daha iyi yerlere gelebilmek ve aileme destek olabilmekti.

Dış görünüşüm başkalarını yanıltmış olabilir ama kalbimin ve karakterimin temizliğini önce Allah, sonra da sizler bilirsiniz. Boğazımdan geçen her lokma alnımın teriyle kazandığım lokmadır. Kimi zaman uykusuz, kimi zaman bir saat uykuyla çalıştığım; üniformamla koşarak geldiğim iş hayatımda, herkes ve işverenlerim bilir ki ben bir saat bile eksik çalışmamışımdır. Staj yaptığım yerdeki abilerim de bilir ki ne tuvalet temizlemekten ne de bulaşık yıkamaktan gocundum. Hepsinden gurur duyarım.

Fakat başıma gelen olaylarda neden olduğumu ben de bilmiyorum. Suskunluğum sadece sürece olan saygımdandır. Resmi bir açıklama yapmak için bekledim; bunun için resmi belgeleri de beklemek zorundayım.

Uyuşturucu kullanmıyorum. Orada yazılan maddeleri dahi ChatGPT’den öğrendim. Böyle bir resmi belge yoktur. Tamamen asılsızdır. Dünya gözüyle dahi görmedim. Bu yaşıma kadar haberlerde gördüğüm her şeye inandığım için utanç duyuyorum. Bir insanın hayatını karartmak bu kadar kolaymış, inanın çok kolaymış.

Tüm inançlarımı ve tüm değerlerimi yitirdim. İsmini duyduğunuz hiçbir kişiyle bir bağlantım yok. Dosyaya bile dahil değilim. Başıma gelen olayların sadece izleyicisiyim ve elimden gelen hiçbir şey yok. Ne bir ayrıcalığım ne de bir torpilim var. Ünlü de değilim, kelimelerimi seçemiyorum.

Fakat gözaltına alındığım gün kapıda ağlayan anneme de bana da bu yaşatılanların hesabını soracak tek şahidim Allah’tır. İnancım ve ahlakım kalbimdedir. Bu süreçte elbette önce Allah’a sığınacağım. Arkamda bir ailem var. Kazanacağım hiçbir şey yok ama kaybettiğim bir gençliğim ve hayatım var. Bana yapılmadık iftira, yazılmadık iftira kalmadı. Yapmayın. Ben de bir ailenin evladıyım ve bu süreçte tek başımayım. İmkanlarımın yettiği kadar kendimi savunmaya çalışıyorum.

Tüm hayallerim ve tüm emeklerim sosyal medyada tıklanma uğruna bitirilmiş durumda. Tüm güvenliğim tehdit altındadır. Evimin kameralarının incelendiği yönündeki haber de asılsızdır.

Sadece kadın olduğum için yapılan ithamlar karşısında kanım dondu. Eğer Allah’a inancım olmasaydı, beni tüm zor şartlara rağmen daha iyi olabilmem için destekleyen bir ailem olmasaydı, yapacağım ilk şey cami açıp hayatıma son vermek olurdu. Bu yapılanlar beni bunu düşünecek bir noktaya getirdi. Ve dik durmak için son gücümle çabalıyorum.

Sürece olan güvenim ve saygımdan dolayı bugüne kadar hiçbir açıklama yapmadım. Ancak yaşadıklarım ve gördüklerim karşısında artık daha fazla dayanamıyorum. Hayatın başındayım ve dik bir yokuştayım. Bugün başıma gelenlerin sizin başınıza gelmeyeceğini sanmayın; ben de öyle sanırdım. Sizler gibi olanların sadece izleyicisiyim. Bu ülkede kendini bilmenin hiçbir faydası yok.

Evet, ben kendimi biliyorum ama ömrüm boyunca derin yaralarını taşıyacağım bir durumun içindeyim. Sadece hassasiyet bekliyorum.' dedi.

