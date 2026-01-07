İtiraf Etmişti: Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltına Alınan Şeyma Subaşı'dan Yeni Paylaşım!

Birkaç gün önce yurt dışından Türkiye'ye dönen ve hem ifadesini hem de numunelerini veren Şeyma Subaşı'nı son birkaç gündür dini paylaşımlarıyla konuşuyorduk.

Geçtiğimiz saatlerde Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu kullandığını itiraf ettiği öğrenilmişti. Subaşı'nın test sonuçlarının henüz çıkmadığı fakat sonuçları beklemeden madde kullandığını itiraf ettiği belirtilmişti.