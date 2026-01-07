onedio
İtiraf Etmişti: Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltına Alınan Şeyma Subaşı'dan Yeni Paylaşım!

İtiraf Etmişti: Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltına Alınan Şeyma Subaşı'dan Yeni Paylaşım!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
07.01.2026 - 18:20

Ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etmişti. Şeyma Subaşı yine Allah'a sığındığı, yeni bir paylaşımda bulundu. Şeyma Subaşı'nın test sonucu çıktı mı? 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Savcılığın ünlülere yönelik düzenlediği operasyonda birçok şarkıcı, oyuncu ve sosyal medya fenomeni gözaltına alındı.

8 Ekim'den bu yana 30'dan fazla ünlü isim saç, idrar ve kan örneği vermiş, birçoğunun sonucu açıklanırken, bazılarının da hala uyuşturucu testi sonuçlarının çıkması bekleniyordu. 

Dün uyuşturucunun yanı sıra “fuhuş” soruşturması da açılan ve tutuklanan “Cihanna” lakaplı Cihan Şensözlü’nün testinin pozitif çıktığını; yalnızca uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve örnek veren Melisa Döngel, Ezgi Eyüboğlu, Senna Yıldız gibi isimlerin testinin de pozitif olarak kayda geçtiğini öğrenmiştik. Bununla beraber İrem Sak ve Danla Bilic temiz çıkmıştı.

Uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı çıkan isimlerden biri de Şeyma Subaşı'ydı.

Birkaç gün önce yurt dışından Türkiye'ye dönen ve hem ifadesini hem de numunelerini veren Şeyma Subaşı'nı son birkaç gündür dini paylaşımlarıyla konuşuyorduk. 

Geçtiğimiz saatlerde Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu kullandığını itiraf ettiği öğrenilmişti. Subaşı'nın test sonuçlarının henüz çıkmadığı fakat sonuçları beklemeden madde kullandığını itiraf ettiği belirtilmişti.

Uyuşturucu kullandığını itiraf ettiği söylenen Şeyma Subaşı'ndan yeni bir paylaşım geldi.

Allah'a sığındığını belirten Şeyma Subaşı, 'Gerçek olan insanlar kendilerini ilan etmez. Allah tarafından korunmuş kalplere ve zihinlere yönlendirilmeyi diliyorum; yalnızca ‘ilgi’ gibi görünen şeylerden de uzak durmayı… 

Bunu zor yoldan öğrendim. Bu kaderdi ve Allah’ın yol gösterdiği, rehberliğinde olan kişiler için yazılmıştı.” açıklamasında bulundu.

