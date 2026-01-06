onedio
Mimikleri Kaybolmuş: Şafak Sezer, Yeni Filminin Galasına Botokstan Geçilmeyen Yüzüyle Damga Vurdu!

Mimikleri Kaybolmuş: Şafak Sezer, Yeni Filminin Galasına Botokstan Geçilmeyen Yüzüyle Damga Vurdu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
06.01.2026 - 22:02

Ketenpere: Dalavere isimli yeni filminin galasında boy gösteren Şafak Sezer, galaya botokstan geçilmeyen yüzüyle damga vurdu. Sezer'in son hali isyan ettirdi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Türk komedisinin kendine has yüzlerinden Şafak Sezer, yıllardır sinema ve televizyon ekranlarında yarattığı karakterlerle geniş bir izleyici kitlesine hitap etmeyi başarıyor.

Vizontele'den GORA'ya, Çakallarla Dans'tan Kolpaçino serisine uzanan kariyerinde özellikle Kolpaçino filmleriyle adeta kendi evrenini yaratan Sezer, argo dozu yüksek mizahı ve unutulmaz replikleriyle popüler kültürde sağlam bir yer edindi.

Vizontele’den GORA’ya, Çakallarla Dans’tan Kolpaçino serisine uzanan kariyerinde özellikle Kolpaçino filmleriyle adeta kendi evrenini yaratan Sezer, argo dozu yüksek mizahı ve unutulmaz replikleriyle popüler kültürde sağlam bir yer edindi. 

Şafak Sezer, bu sefer yeni filmi Ketenpere: Dalavere'nin galasında boy gösterdi. Büşra Pekin, Uğur Aslan gibi isimlerle yeni bir film çeken Şafak Sezer'in Ketenpere Dalavere'si 9 Ocak Cuma günü sinema izleyicisiyle buluşacak. 

Son dönemde projeleri kadar özel hayatı ve görünümüyle de konuşulan ünlü oyuncuyu en son yıllardır dostluğunu ve vefasını hiç gizlemediği İbrahim Tatlıses’in yanında, yılbaşı gecesi yayınlanan İbo Show’da görmüştük.

Yine orada da bir tuhaflık vardı ama televizyon filtreleri, özellikle de "Hülya Avşar filtresi" dediğimiz o bebeksi filtre pek meşhur biliyorsunuz, konuyu ona bağlamıştık...

Fakat Ketenpere: Dalavere'nin dün gece gerçekleşen galasında Şafak Sezer'in yüzündeki tuhaflığın aşırıya kaçmış bir botoks olduğu anlaşıldı.

Fakat Ketenpere: Dalavere'nin dün gece gerçekleşen galasında Şafak Sezer'in yüzündeki tuhaflığın aşırıya kaçmış bir botoks olduğu anlaşıldı. 

Hatta bilemiyoruz belki de galaya özel yapılmış, henüz şişi inmemiş bir botokslar serisiydi... Yine de sosyal medya kullanıcılarına, 'Artık yeter' dedirtmeyi başardı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
