Gülben Ergen'den Uyuşturucu Operasyonunda Ünlülerin Manşet Olmasına Sert Tepki!
Yıllardır attığı her adımla olay olan ünlü şarkıcı Gülben Ergen, uyuşturucu operasyonu haberlerinde ünlülerin manşet üstüne manşet olmasına tepki gösterdi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Seneler önce hayatımıza giren Gülben Ergen, son zamanlarda gündeme dair yorumları ve paylaşımlarıyla sık sık dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bugün gündemimizde olmasının sebebi de yine gündemdeki bir konuya dair yaptığı çarpıcı yorum.
"Hep ünlüleri tokatlayın" diyen Ergen, asıl sorulması gereken soruların bu maddelerin nereden ve kimden temin edildiği olduğunun altını çizdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın