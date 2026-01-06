onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Gülben Ergen'den Uyuşturucu Operasyonunda Ünlülerin Manşet Olmasına Sert Tepki!

Gülben Ergen'den Uyuşturucu Operasyonunda Ünlülerin Manşet Olmasına Sert Tepki!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
06.01.2026 - 19:52

Yıllardır attığı her adımla olay olan ünlü şarkıcı Gülben Ergen, uyuşturucu operasyonu haberlerinde ünlülerin manşet üstüne manşet olmasına tepki gösterdi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Seneler önce hayatımıza giren Gülben Ergen, son zamanlarda gündeme dair yorumları ve paylaşımlarıyla sık sık dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

Seneler önce hayatımıza giren Gülben Ergen, son zamanlarda gündeme dair yorumları ve paylaşımlarıyla sık sık dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

Türkiye'nin en popüler isimlerinden biri olan, hem tatlı oyunculuk deneyimleri hem de şarkılarıyla senelerdir içimizden biri gibi hissettiren Gülben Ergen, üç oğluyla kurduğu bağ, hızını hiç kesmediği konser temposu, konser kombinleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla düzenli olarak gündem oluyor. 

Yardımseverliğiyle öne çıkan Gülben Ergen, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri olarak gündemle ilgili her konuda da yorumunu filtresiz, olduğu gibi dile getiriyor.

Bugün gündemimizde olmasının sebebi de yine gündemdeki bir konuya dair yaptığı çarpıcı yorum.

Bugün gündemimizde olmasının sebebi de yine gündemdeki bir konuya dair yaptığı çarpıcı yorum.

Hepinizin bildiği üzere 8 Ekim 2025'ten bu yana ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonu gündemimizden düşmedi. Her gün yeni gözaltılarla karşı karşıya kalırken, geçtiğimiz saatlerde Danla Bilic, Melisa Döngel gibi ünlü isimlerin uyuşturucu test sonuçları çıkmıştı. 

Haliyle tüm haber siteleri ve sosyal medya ünlü isimlerin test sonuçlarını manşetlerde paylaşmaya başladı.

Ergen, ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonu haberlerinin manşetlerinde sürekli ünlülerin yer almasına isyan etti.

"Hep ünlüleri tokatlayın" diyen Ergen, asıl sorulması gereken soruların bu maddelerin nereden ve kimden temin edildiği olduğunun altını çizdi.

"Hep ünlüleri tokatlayın" diyen Ergen, asıl sorulması gereken soruların bu maddelerin nereden ve kimden temin edildiği olduğunun altını çizdi.
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın