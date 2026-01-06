Gülben Ergen'den Uyuşturucu Operasyonunda Ünlülerin Manşet Olmasına Sert Tepki!

Türkiye'nin en popüler isimlerinden biri olan, hem tatlı oyunculuk deneyimleri hem de şarkılarıyla senelerdir içimizden biri gibi hissettiren Gülben Ergen, üç oğluyla kurduğu bağ, hızını hiç kesmediği konser temposu, konser kombinleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla düzenli olarak gündem oluyor.

Yardımseverliğiyle öne çıkan Gülben Ergen, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri olarak gündemle ilgili her konuda da yorumunu filtresiz, olduğu gibi dile getiriyor.