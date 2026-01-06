onedio
"Devletim Test İstemiş Vermez Miyiz?" Diyen Danla Bilic'in Uyuşturucu Testi Negatif Çıktı

"Devletim Test İstemiş Vermez Miyiz?" Diyen Danla Bilic'in Uyuşturucu Testi Negatif Çıktı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
06.01.2026 - 18:27

Ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda birçok kişi gözaltına alınmış ve uyuşturucu testi yapılmıştı. Birkaç saat önce birçok ünlü ismin testi sonuçlandı. Danla Bilic'in de test sonucu çıktı...

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Savcılığın ünlülere yönelik düzenlediği operasyonda birçok şarkıcı, oyuncu ve sosyal medya fenomeni gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alındıktan sonra idrar, kan ve saç numunelerini verip serbest bırakılan ünlü isimlerin test sonuçları, geçtiğimiz saatlerde birer birer açıklanmaya başladı.

Gözaltına alındıktan sonra idrar, kan ve saç numunelerini verip serbest bırakılan ünlü isimlerin test sonuçları, geçtiğimiz saatlerde birer birer açıklanmaya başladı. 

Uyuşturucunun yanı sıra “fuhuş” soruşturması da açılan ve tutuklanan “Cihanna” lakaplı Cihan Şensözlü’nün testi pozitif çıkarken; yalnızca uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve örnek veren Melisa Döngel, Ezgi Eyüboğlu, Sena Yıldız gibi isimlerin testi de pozitif olarak kayıtlara geçti.

Bununla beraber ünlü oyuncu İrem Sak'ın uyuşturucu testinin negatif çıktığını öğrenmiştik.

Kaçıranlar için tüm detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Şafakta evinden alınan sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in de uyuşturucu testi sonuçlandı.

Dilek Yaman Demir'in haberine göre, Danla Bilic'in uyuşturucu testi de İrem Sak gibi negatif çıktı.

Dilek Yaman Demir'in haberine göre, Danla Bilic'in uyuşturucu testi de İrem Sak gibi negatif çıktı. 

Danla Bilic, gözaltına alındıktan sonra yaptığı ilk açıklamada, 'Devletim test istemiş vermez miyiz. Aaaa neyse şafakta alınmadık da demeyiz. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim canım, jandarma gözaltına mı aldılar evlerinde mi ağırladılar anlamadık öyle naziklerdi. Hepinize buradan bir kez daha teşekkür ederim komutanlarım” açıklamasında bulunduğu bir paylaşım yapmıştı.

