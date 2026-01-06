"Devletim Test İstemiş Vermez Miyiz?" Diyen Danla Bilic'in Uyuşturucu Testi Negatif Çıktı
Ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda birçok kişi gözaltına alınmış ve uyuşturucu testi yapılmıştı. Birkaç saat önce birçok ünlü ismin testi sonuçlandı. Danla Bilic'in de test sonucu çıktı...
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Savcılığın ünlülere yönelik düzenlediği operasyonda birçok şarkıcı, oyuncu ve sosyal medya fenomeni gözaltına alınmıştı.
Şafakta evinden alınan sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in de uyuşturucu testi sonuçlandı.
