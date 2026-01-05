onedio
Çağla Şıkel Vefat Eden Eski Ustasının Fotoğrafını Görünce Gözyaşlarına Boğuldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
05.01.2026 - 16:15

Magazin gündemine sık sık oturan Çağla Şıkel, Özkan Uğur özlemiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Konuk olduğu YouTube programında gözyaşlarına boğulan Çağla Şıkel duygulandırdı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri programına konuk olan Çağla Şıkel, ekranda Özkan Uğur'u görünce gözyaşlarına boğuldu.

Efsane dizi Cennet Mahallesi'nde birbirinden kıymetli isimlerle rol alan Çağla Şıkel'in yer aldığı kadroda Özkan Uğur da bulunuyordu.

Cennet Mahallesi'nde Beter karakterine hayat veren, MFÖ'nün biriciği Özkan Uğur, 8 Temmuz 2023'te vefat etmişti. 

Berfu Yenenler'in programında Özkan Uğur karşısına çıkınca neye uğradığını şaşıran Çağla Şıkel anında gözyaşlarına boğuldu. 

Cümlelerini toparlayamayan Çağla Şıkel, 'Nasıl anlatayım? Daha önce hiç Özkan hoca gibi birini tanımamıştım. Onu tanıyan herkes eminim aynı şeyi düşünüyordur' ifadelerini kullandı.

