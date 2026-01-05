Çağla Şıkel Vefat Eden Eski Ustasının Fotoğrafını Görünce Gözyaşlarına Boğuldu!
Magazin gündemine sık sık oturan Çağla Şıkel, Özkan Uğur özlemiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Konuk olduğu YouTube programında gözyaşlarına boğulan Çağla Şıkel duygulandırdı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri programına konuk olan Çağla Şıkel, ekranda Özkan Uğur'u görünce gözyaşlarına boğuldu.
Efsane dizi Cennet Mahallesi'nde birbirinden kıymetli isimlerle rol alan Çağla Şıkel'in yer aldığı kadroda Özkan Uğur da bulunuyordu.
