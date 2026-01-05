onedio
Cem Yılmaz'ın Son Gösterisinde Dövmesiyle Dalga Geçtiği Oyuncunun Kim Olduğu Belli Oldu!

Lila Ceylan
05.01.2026 - 14:40

Cem Yılmaz'ın gişe rekorları kıran CMXXIV isimli gösterisi yılbaşında Netflix'te yayınlanmıştı. Bir ünlü oyuncunun dövmesiyle dalga geçen Cem Yılmaz'ın hangi ünlüden bahsettiği kısa sürede anlaşıldı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Cem Yılmaz, 7 Şubat'ta uzun bir aranın ardından CMXXIV ile dönmüştü ve gösteri yılbaşında Netflix'te de yayınlandı.

Türkiye'nin de en başarılı komedyenlerinden biri olarak görülen Cem Yılmaz, bombayı 2025'in ilk aylarında patlatmıştı. 

Gösteri için biletler normal kategorilerde 850 TL ile 5.500 TL arasında, VIP bölümde ise 10.000 TL’ye kadar alıcı bulurken; biletler tükendikten sonra karaborsada 54.000 TL’ye çıkan uçuk fiyatlarla satılmıştı. 

Netflix'te herkesle buluşan gösteri, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Bazı esprileri büyük tepki çekmesine sebep olan Cem Yılmaz, günlerdir X'te gösterinin farklı bölümleriyle konuşuluyor. 

Özellikle 38 yaş esprisine kadınlardan büyük tepki gelmiş, Ahu Yağtu ile ilgili kısımlar da sinire dokunmuştu, belki denk gelmişsinizdir.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Cem Yılmaz, bu sefer de bir ünlünün dövmesiyle dalga geçtiği kısımla X'in göbeğine oturdu.

Magazine çok da hakim olmayanların tekte anlayamadığı esprinin ucu aslında Kıvanç Tatlıtuğ'a dokunuyordu.

Yıllar önce koluna 'Only Allah Can Judge Me!!!' yazdıran Kıvanç Tatlıtuğ'u isim vermeden tiye alan Cem Yılmaz, 'Oyuncu kardeşimiz, Müslüman çocuk. Yavrum özenmiş gençliğinde, yaptırmış. Ne diyeceksin öbür tarafta? Merhaba, naber öldük mü?' ifadelerini kullanmıştı. 

Kıvanç Tatlıtuğ, yıllar içerisinde dövmesini sildirdi. Fakat bu Cem Yılmaz'ın gösterisine meze olmasına engel olamadı tabii!

