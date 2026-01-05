Cem Yılmaz'ın Son Gösterisinde Dövmesiyle Dalga Geçtiği Oyuncunun Kim Olduğu Belli Oldu!
Cem Yılmaz'ın gişe rekorları kıran CMXXIV isimli gösterisi yılbaşında Netflix'te yayınlanmıştı. Bir ünlü oyuncunun dövmesiyle dalga geçen Cem Yılmaz'ın hangi ünlüden bahsettiği kısa sürede anlaşıldı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Cem Yılmaz, 7 Şubat'ta uzun bir aranın ardından CMXXIV ile dönmüştü ve gösteri yılbaşında Netflix'te de yayınlandı.
Cem Yılmaz, bu sefer de bir ünlünün dövmesiyle dalga geçtiği kısımla X'in göbeğine oturdu.
Magazine çok da hakim olmayanların tekte anlayamadığı esprinin ucu aslında Kıvanç Tatlıtuğ'a dokunuyordu.
