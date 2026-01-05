onedio
Yakıştırdığı İçin Değilmiş: Barış Manço'nun Bıyık Bırakmasının Gerçek Sebebini Duyunca Kederleneceksiniz!

Yakıştırdığı İçin Değilmiş: Barış Manço'nun Bıyık Bırakmasının Gerçek Sebebini Duyunca Kederleneceksiniz!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
05.01.2026 - 12:22

Anadolu rock denildiğinde akıllara gelen ilk isimlerden biri olan Barış Manço'nun imzası haline gelen bıyığının arkasından kederli bir hikaye çıktı! Barış Manço neden bıyık bırakıyordu? Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Bir sanatçıdan çok daha fazlası, yıllar geçse de hiç unutulmayacak bir efsane Barış Manço!

Bir sanatçıdan çok daha fazlası, yıllar geçse de hiç unutulmayacak bir efsane Barış Manço!

Anadolu rock denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Barış Manço, yalnızca şarkılarıyla değil; duruşu, sözü ve anlattıklarıyla bu toprakların ortak hafızasına kazınmış çok özel bir değerdi. “Dağlar Dağlar”dan “Gülpembe”ye, “Sarı Çizmeli Mehmet Ağa”dan “Arkadaşım Eşek”e uzanan şarkıları; kimi zaman hüzünlendirdi, kimi zaman gülümsetti ama her seferinde bir şekilde kalbimize dokundu. 

Müziğiyle nesilleri birleştiren, “7’den 77’ye” herkese hitap edebilen ender sanatçılardan biri olarak Barış Manço, Türkiye’de sadece dinlenen değil, öğreten ve iz bırakan bir efsane olmayı başardı.

1 Şubat 1999'da hayata veda eden Barış Manço'nun ani ölümü, yalnızca sanat dünyasını değil, tüm Türkiye'yi derin bir yasa boğmuştu.

1 Şubat 1999’da hayata veda eden Barış Manço’nun ani ölümü, yalnızca sanat dünyasını değil, tüm Türkiye’yi derin bir yasa boğmuştu.

Televizyon ekranlarından yükselen şarkıları, sokaklardan eksik olmayan anıları ve arkasında bıraktığı kültürel miras, onun gidişiyle birlikte ne kadar büyük bir boşluk bıraktığını bir kez daha hatırlattı. 

O gün, Türkiye sadece bir sanatçıyı değil; çocukluğunu, anılarını ve ortak duygularını emanet ettiği bir değeri kaybetmişti. Bugüne dek kendisiyle ilgili birçok anı dinledik, bazılarına şahitlik ettik, bazılarını hafızamıza kazıdık.

Fakat kendisi hakkında pek de bilinmeyen bir detay, geçtiğimiz gece yayınlanan Beyazıt Öztürk'ün yeni programında gündeme geldi.

Fakat kendisi hakkında pek de bilinmeyen bir detay, geçtiğimiz gece yayınlanan Beyazıt Öztürk'ün yeni programında gündeme geldi.

7 yılın ardından bir bilgi yarışmasıyla Kanal D'ye dönen Beyazıt Öztürk'ün yarışmacısına sorduğu sorulardan biri Barış Manço'nun neden bıyık bıraktığıydı.

Şu zamana kadar eşi istediği için, öyle beğendiği ve yakıştırdığı için bıraktığı zannedilen bıyıklarının ardından bambaşka bir hikaye çıktı. 

1967'de Hollanda'da geçirdiği bir kaza yüzünden dudağında dudağında bir yarık oluşan Barış Manço'nun estetik zevk yüzünden değil zorunluluk sebebiyle bıyık bıraktığı öğrenildi. Zamanla sahne duruşunun ve imajının bir parçası haline gelen ve hatta binlerce insanın o şekilde bıyık bırakmasına vesile olan Barış Manço'nun vefat etmeden önce verdiği röportajlarda da bıyığının estetik bir tercihten çok zorunlu bir başlangıç olduğunu dile getirdiği ortaya çıktı.

