Yakıştırdığı İçin Değilmiş: Barış Manço'nun Bıyık Bırakmasının Gerçek Sebebini Duyunca Kederleneceksiniz!

Anadolu rock denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Barış Manço, yalnızca şarkılarıyla değil; duruşu, sözü ve anlattıklarıyla bu toprakların ortak hafızasına kazınmış çok özel bir değerdi. “Dağlar Dağlar”dan “Gülpembe”ye, “Sarı Çizmeli Mehmet Ağa”dan “Arkadaşım Eşek”e uzanan şarkıları; kimi zaman hüzünlendirdi, kimi zaman gülümsetti ama her seferinde bir şekilde kalbimize dokundu.

Müziğiyle nesilleri birleştiren, “7’den 77’ye” herkese hitap edebilen ender sanatçılardan biri olarak Barış Manço, Türkiye’de sadece dinlenen değil, öğreten ve iz bırakan bir efsane olmayı başardı.