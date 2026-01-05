onedio
Sandığımızdan da Yakınlar: Serenay Sarıkaya ve Mert Demir Aşkında Dikkat Çeken Görümce Detayı!

Sandığımızdan da Yakınlar: Serenay Sarıkaya ve Mert Demir Aşkında Dikkat Çeken Görümce Detayı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
05.01.2026 - 11:11

2024 nisan ayından beri deli dolu bir aşk yaşayan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ilişkisinde bu sefer de görümce detayı gündem oldu! 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Yıllardır ünlüler arasında göz bebeği olan, attığı her adımla da gündeme oturan Serenay Sarıkaya uzun bir süredir Mert Demir aşkıyla dikkat çekiyor.

2024'ün nisan ayından bu yana hemen hemen her anını beraber geçiren ikili, magazinin en sevilen aşık çiftleri arasında yer alıyor.

2024'ün nisan ayından bu yana hemen hemen her anını beraber geçiren ikili, magazinin en sevilen aşık çiftleri arasında yer alıyor. 

Her ne kadar başta şüpheyle, bir 'Olur mu olmaz mı?' sorusuyla yaklaşılsa da zaman içerisinde aşkın saflığını hepimize kanıtlayan Sarıkaya ve Demir, yakın zamanda evlilik haberi beklediklerimizden!

Daha önce Mert Demir'in annesinden Serenay'a övgüler yağmış, onay gelmişti hatırlarsanız. Bu çiftin zannettiğimizden de yakın olduğu geçtiğimiz saatlerde ortaya çıktı!

Paylaştıkları her pozla gündeme otursalar da aşkı olabildiğince gözlerden uzak yaşamaya çalışan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in ailelerle çoktan kaynaştığı bir fotoğrafla tescillendi.

Paylaştıkları her pozla gündeme otursalar da aşkı olabildiğince gözlerden uzak yaşamaya çalışan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in ailelerle çoktan kaynaştığı bir fotoğrafla tescillendi. 

Mert Demir'in kız kardeşi Tuğçe Demir Sarıer'in Instagram hesabında paylaştığı son pozlarda Serenay Sarıkaya'nın evinde olduğu detayı dikkat çekti. 

'Görümce görmeyeyim ömrümce' derler ama sanıyoruz ki Serenay Sarıkaya, tılsımıyla görümcesini de kendine aşık etmeyi başarmış! Aile buluşmaları, yılbaşı yemekleri de görüldüğü üzere eksik olmamış, sadece basının gözüne sokulmamış...

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
