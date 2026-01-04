onedio
Demet Akalın Ziyaret Etti: 3,5 Aydır Yoğun Bakımda Uyutulan Fatih Ürek'in Son Durumu Nasıl?

Lila Ceylan
04.01.2026 - 22:58

Yaklaşık 3.5 aydır uyutulan kıymetli sanatçı Fatih Ürek'in son durumu merak ediliyordu. Fatih Ürek'le rahatsızlanmadan kısa bir süre önce barışan Demet Akalın, arkadaşını ziyarete gitti. Ziyaret çıkışı konuşan Demet Akalın, Fatih Ürek'in son durumunu da açıkladı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

15 Ekim'de ne yazık ki Fatih Ürek'in kalp krizi geçirdiğini öğrenmiştik.

59 yaşındaki Fatih Ürek'in evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucunda fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı, 20 dakikalık CPR müdahalesi yapıldığı ve kalbinin ancak çalıştırabildiği ortaya çıkmıştı. 

Hastaneye getirildikten sonra kalbindeki sorun çözümlense de normalden çok uzun olan 20 dakikalık CPR süresi, beyne oksijen gitmeme ihtimalini artırmış, endişeye sebep vermişti. 

Hemen akabinde Fatih Ürek'in entübe edildiğini ve yoğun bakıma kaldırıldığını öğrenmiştik.  Ürek'in 72 saat boyunca uyutulacağı, 72 saatin sonunda da uyandırılacağı söylenmişti. 3.5 aydır yoğun bakımda uyutulan Fatih Ürek hala uyandırılmadı.

Uzun bir süredir de son durumuyla ilgili bilgimiz yoktu. Haber, Demet Akalın'dan geldi.

Fatih Ürek'le uzun bir süredir küs olan fakat rahatsızlığından bir süre önce barış imzalayan Demet Akalın, arkadaşını ziyarete hastaneye gitti. 

Ziyaret sonrası Müge Dağıstanlı'ya konuşan Demet Akalın, Fatih Ürek'in sağlık durumunun stabil olduğunu açıklarken, 'İyi ki barışmışız. Yoksa üstüme büyük bir üzüntü kalırdı' ifadelerini kullandığı öğrenildi.

