Demet Akalın Ziyaret Etti: 3,5 Aydır Yoğun Bakımda Uyutulan Fatih Ürek'in Son Durumu Nasıl?
Yaklaşık 3.5 aydır uyutulan kıymetli sanatçı Fatih Ürek'in son durumu merak ediliyordu. Fatih Ürek'le rahatsızlanmadan kısa bir süre önce barışan Demet Akalın, arkadaşını ziyarete gitti. Ziyaret çıkışı konuşan Demet Akalın, Fatih Ürek'in son durumunu da açıkladı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
15 Ekim'de ne yazık ki Fatih Ürek'in kalp krizi geçirdiğini öğrenmiştik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzun bir süredir de son durumuyla ilgili bilgimiz yoktu. Haber, Demet Akalın'dan geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın