Tuğyan İtiraf mı Etti? Güllü'nün Oğlu Tuğberk Yağız'dan Kafa Karıştıran Paylaşım!

En başta kaza sanılan ölüm kısa bir süre sonra cinayet büroya taşınmış, evde Güllü, kızı Tuğyan ve arkadaşı Sultan dışında kimseye ait bir DNA bulunamazken Güllü'nün vefatının da bir itme/baskı sonucunda olduğu netleşmişti.

Arkadaşı Sultan'In itirafçı olması üzerine birkaç hafta önce 'annesini kasten öldürme suçlamasıyla' tutuklanarak cezaevine gönderilen Tuğyan'dan erkek kardeşi Tuğberk de şikayetçi olmuştu. 'Ablam sevgilisi için annemi öldürebilir' açıklamasında bulunan Tuğberk kan dondurmuştu.

Geçtiğimiz saatlerde ise Tuğyan ve Güllü arasındaki yeni bir ses kaydının transkripti ortaya çıkmıştı. Tuğyan'ın kin ve nefret dolu sözleri sosyal medyada büyük tepki çekmişti.