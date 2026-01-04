onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Tuğyan İtiraf mı Etti? Güllü'nün Oğlu Tuğberk Yağız'dan Kafa Karıştıran Paylaşım!

Tuğyan İtiraf mı Etti? Güllü'nün Oğlu Tuğberk Yağız'dan Kafa Karıştıran Paylaşım!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
04.01.2026 - 22:29

Güllü'nün cinayet davası gizemini korurken oğlu Tuğberk Yağız'ın yaptığı paylaşım kafa karıştırdı. 'Bitti' diyen Tuğberk'in paylaşımı akıllara Tuğyan'la ilgili bir gelişme yaşanmış olabileceğini getirdi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

26 Eylül'de hayatını kaybeden Güllü'nün ölümü aylardır manşetlerden düşmüyor.

26 Eylül'de hayatını kaybeden Güllü'nün ölümü aylardır manşetlerden düşmüyor.

En başta kaza sanılan ölüm kısa bir süre sonra cinayet büroya taşınmış, evde Güllü, kızı Tuğyan ve arkadaşı Sultan dışında kimseye ait bir DNA bulunamazken Güllü'nün vefatının da bir itme/baskı sonucunda olduğu netleşmişti. 

Arkadaşı Sultan'In itirafçı olması üzerine birkaç hafta önce 'annesini kasten öldürme suçlamasıyla' tutuklanarak cezaevine gönderilen Tuğyan'dan erkek kardeşi Tuğberk de şikayetçi olmuştu. 'Ablam sevgilisi için annemi öldürebilir' açıklamasında bulunan Tuğberk kan dondurmuştu. 

Geçtiğimiz saatlerde ise Tuğyan ve Güllü arasındaki yeni bir ses kaydının transkripti ortaya çıkmıştı. Tuğyan'ın kin ve nefret dolu sözleri sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Ses kayıtlarının yarattığı şokun ardından bu gece bir gelişme daha yaşandı.

Ses kayıtlarının yarattığı şokun ardından bu gece bir gelişme daha yaşandı.

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım hem merak uyandırdı hem de kafa karıştırdı. 

'Bitti' açıklamasında bulunan Tuğberk Yağız, cinayet davasının nihayet sonuna gelinmiş gibi bir hava yarattı. 'Akşam kamuoyuna duyuru paylaşılacak. Canım, kanım, anneme maddi manevi zarar verenlerin burnundan gelecek' ifadelerini kullandı. 

Hikayesini paylaşı saatler oldu fakat henüz kamuoyuna herhangi bir açıklama gelmedi. Akıllarda ise tek soru belirledi; Tuğyan cinayeti itiraf mı etti?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
5
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın