onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Birini Sevdiğini Kanıtlamak İçin Ev Alan Nükhet Duru, The Weeknd'e Verdiği Şarkıyla Çok Para Kazanmış!

Birini Sevdiğini Kanıtlamak İçin Ev Alan Nükhet Duru, The Weeknd'e Verdiği Şarkıyla Çok Para Kazanmış!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
09.03.2026 - 17:09

İzzet Çapa'nın YouTube programında yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Nükhet Duru, sevdiğini kanıtlamak için ev almasının yanı sıra The Weeknd'e verdiği şarkıyla da konuşuldu. Ünlü şarkıcı, 'The Weeknd, Often şarkısında benim şarkımı kullandığı için sürekli para gönderiyor. Oradan iyi para kazandım.' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sesi ve şarkılarıyla devleşen Nükhet Duru, son günlerde yaptığı açıklamalarla magazin gündeminde yer alıyor.

Sesi ve şarkılarıyla devleşen Nükhet Duru, son günlerde yaptığı açıklamalarla magazin gündeminde yer alıyor.

“Ben Sana Vurgunum”, “Melankoli”, “Mahmure” ve “Sevda” gibi hafızalara kazınan ünlü şarkıcı, İzzet Çapa'nın YouTube programında yaptığı bir itirafla herkesi şaşırtmıştı. Birine çok sevdiğini kanıtlamak için ev aldığını söyleyen Nükhet Duru'ya yorum yağmıştı.

Bu kez de geçtiğimiz yıllarda itiraf ettiği The Weeknd'e ilham olma hikayesinin detaylarıyla bir kez daha gündeme geldi.

Bu kez de geçtiğimiz yıllarda itiraf ettiği The Weeknd'e ilham olma hikayesinin detaylarıyla bir kez daha gündeme geldi.

Daha önce The Weeknd'in Often şarkısına ilham olduğunu öğrendiğimiz Nükhet Duru, bu şarkı sayesinde The Weeknd'den ödeme aldığını dile getirdi. Ünlü şarkıcı 'The Weeknd, Often şarkısında benim şarkımı kullandığı için sürekli para gönderiyor. Oradan iyi para kazandım.' açıklamasında bulundu. The Weeknd'in Often şarkısını, Nükhet Duru'nun 'Ben Sana Vurgunum' şarkısı üzerinden yaptığı öğrenildi.

Konuşmayı buradan izleyebilirsiniz:

The Weeknd, Nükhet Duru'nun konuşmasını paylaşarak "Benim için bir zevk" yazdı.

The Weeknd, Nükhet Duru'nun konuşmasını paylaşarak "Benim için bir zevk" yazdı.

The Weeknd (Nükhet Duru) Often Şarkı Sözleri

The Weeknd (Nükhet Duru) Often Şarkı Sözleri

[Nükhet Duru (The Weeknd):]

Seneler sürer her günüm

(Ooh yeah, ooh yeah, ooh yeah, ooh yeah, ooh yeah)

Yalnız gitmekten yorgunum

(Ooh yeah, ooh yeah, ooh yeah, ooh yeah)

Seneler sürer her günüm

(Ooh yeah, ooh yeah, ooh yeah, ooh yeah, ooh yeah)

Yalnız gitmekten yorgunum

(Ooh yeah, ooh yeah, ooh yeah, ooh yeah, ooh yeah)

[The Weeknd:]

I usually love sleeping all alone

This time around, bring your friend with you

But we ain't really gonna sleep at all

You ain't gon' catch me with them sneak pictures, sneak pictures

In my city, I'm a young god

That pussy kill be so vicious

My God white, he in my pocket

He get me redder than the devil 'til I go nauseous (Oh)

She asked me if I do this every day, I said, 'Often'

Asked how many times she rode the wave, 'Not so often' (Baby)

Bitches down to do it either way, often

Baby, I can make that pussy rain, often

Often, often, girl, I do this often

Make that pussy poppin', do it how I want it

Often, often, girl, I do this often

Make that pussy poppin', do it how I want it

Often

Infatuated by the fame status

She wanna ride inside the G-Class grey 'matic (Oh)

I come around, she leave that nigga like he ain't matter

That girl been drinkin' all day, need to change bladder

She's just happy that the crew's back in town

She 'bout to go downtown for a whole hour

If I had her, you can have her, man it don't matter

I'm never sour, I'm just smokin' somethin' much louder

She asked me if I do this every day, I said, 'Often'

Asked how many times she rode the wave, 'Not so often'

Bitches down to do it either way, often

Baby, I can make that pussy rain, often

(Baby, I can make that pussy rain)

Often, often, girl, I do this often

Make that pussy poppin', do it how I want it

Often, often, girl, I do this often

Make that pussy poppin', do it how I want it

Often

Ooh, the sun's risin' up

The night's almost up

The night's almost done

But I see your eyes

You wanna go again

Girl, I'll go again

Girl, I'll go again

She asked me if I do this every day, I said, 'Often'

Asked how many times she rode the wave, 'Not so often'

Bitches down to do it either way, often

(Bitches down to do it either way)

Baby, I can make that pussy rain, often (Oh, oh-oh-oh)

Often, often, girl, I do this often

Make that pussy poppin', do it how I want it

Often, often, girl, I do this often

Make that pussy poppin', do it how I want it

Often

[Nükhet Duru (The Weeknd):]

Seneler sürer her günüm

(Ooh yeah, ooh yeah, ooh yeah, ooh yeah, ooh yeah)

Yalnız gitmekten yorgunum

(Ooh yeah, ooh yeah, ooh yeah, ooh yeah)

Seneler sürer her günüm

(Ooh yeah, ooh yeah, ooh yeah, ooh yeah, ooh yeah)

Yalnız gitmekten yorgunum

(Ooh yeah, ooh yeah, ooh yeah, ooh yeah)

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın