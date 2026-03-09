Birini Sevdiğini Kanıtlamak İçin Ev Alan Nükhet Duru, The Weeknd'e Verdiği Şarkıyla Çok Para Kazanmış!
İzzet Çapa'nın YouTube programında yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Nükhet Duru, sevdiğini kanıtlamak için ev almasının yanı sıra The Weeknd'e verdiği şarkıyla da konuşuldu. Ünlü şarkıcı, 'The Weeknd, Often şarkısında benim şarkımı kullandığı için sürekli para gönderiyor. Oradan iyi para kazandım.' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sesi ve şarkılarıyla devleşen Nükhet Duru, son günlerde yaptığı açıklamalarla magazin gündeminde yer alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu kez de geçtiğimiz yıllarda itiraf ettiği The Weeknd'e ilham olma hikayesinin detaylarıyla bir kez daha gündeme geldi.
Konuşmayı buradan izleyebilirsiniz:
The Weeknd, Nükhet Duru'nun konuşmasını paylaşarak "Benim için bir zevk" yazdı.
The Weeknd (Nükhet Duru) Often Şarkı Sözleri
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın