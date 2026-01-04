onedio
article/comments
article/share
Kariyerindeki En Büyük Pişmanlığını Açıklayan Hasan Can Kaya'nın Nuri Bilge Ceylan İtirafı Şoke Etti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
04.01.2026 - 21:26

Son yılların en büyük çıkışını Konuşanlar'la yaklayan Hasan Can Kaya, hayattaki en büyük pişmanlığını açıkladı. Koca bir Nur Bilge Ceylan itirafında bulunan Hasan Can Kaya, şaşırttı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Pandemi döneminde Konuşanlar'la koca bir çıkış yakalayan Hasan Can, artık komedide vazgeçilmezlerden biri!

YouTube'daki başarısını önce EXXEN'e sonra da Disney'e taşıyan Hasan Can Kaya, kimileri tarafından sıradan bulunsa da ilk günden bu yana milyonların dikkatini ve ilgisini çekmeyi başarıyor. 

Zaman zaman açıklamalarıyla gündeme oturan Hasan Can Kaya, aynı zamanda film ve dizi gibi projelerini de hayata geçiriyor. Konuşanlar'ı hemen hemen dünyanın her yerine taşıyan Hasan Can, kim ne derse dersin son zamanların en büyük çıkışını yapan isimler arasında yer alıyor.

Bugün gündemimizde olmasının sebebi ise kendisinin "En büyük pişmanlığını" anlatmasından kaynaklanıyor!

Programında herkese 'en büyük sıçı* hikayesini' soran Hasan Can Kaya, geçtiğimiz saatlerde verdiği bir röportajda bu hayattaki en büyük pişmanlığını ilk kez açıkladı. 

Kaya'dan koca bir Nuri Bilge Ceylan itirafı geldi. 'Nuri Bilge Ceylan, Kuru Otlar Üstüne filmindeki başrollerden birini teklif etmişti. Erzurum'da çekilecekti, gitmemiştim. Kariyerimdeki en büyük pişmanlığım oldu.' açıklamasında bulunan Hasan Can Kaya'ya Doğu Demirkol'un oynadığı rolün teklif edilmiş olabileceği düşünüldü. 

Merve Dizdar'a Cannes'da ödül kazandıran filmde rol alsaydı nasıl olurdu? Orası da merak konusu oldu.

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!

