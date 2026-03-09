onedio
Yeni Müzik Alarmı: TikTok ve Grammy Yıldızı Addison Rae

Erkan Tuna Budak
09.03.2026 - 13:01

Bazıları onu hala telefon ekranındaki 15 saniyelik danslarıyla veya 2021'deki ilk şarkısı 'Obsessed' ile hatırlasa da Addison Rae şu an pop müzik endüstrisinin en ciddiye alınan isimlerinden biri. 2024’ün Ağustos ayında çıkardığı 'Diet Pepsi' ile başlayan büyük dönüşüm, Haziran 2025'te yayınladığı çıkış albümü 'Addison' ile zirveye ulaştı. 

Sadece listeleri altüst etmekle kalmadı. Aynı zamanda 2026 Grammy Ödülleri'nde 'En İyi Yeni Sanatçı' adaylığına kadar yürüdü! Peki ama sıradan bir TikToker etiketini nasıl bu kadar hızlı yırtıp attı?

Addison, globalde TikTok ile tanınmış biri.

Pandemi döneminde TikTok kullanımının artmasıyla popülerliği arttı ama o 2019'dan beri TikTok dansları yapıyormuş meğerse. Başta ünlü olma gibi bir kaygısı yoktu ama hayat onu ön kamerayı açıp dans etmeye itti biraz. Daha önce gazeteci olmak istiyordu. İyi ki de olmamış diyebilir miyiz?

Addison'ın yıldızı zaten parlak ama Mariah Carey onu biraz cilaladı. Nasıl mı?

Addison Rae, Mariah Carey'in bu şarkısıyla annesiyle beraber bir video paylaştı ve Carey, bu videoyu beğendi. Bunun üstüne herkes bu anı paylaşmaya başladı ve Addison biraz daha duyuldu.

Ardından Addison, "Obsessed" isminde bir şarkı kaydediyor ve bunu paylaşıyor. Yıldızı biraz daha ışıldamaya başlıyor!

Bunda elbette Mariah Carey'in etkisi çooook büyük.

TikTok'tan öncesine baktığımızda da Addison, kendi makyaj markasını kurmuş.

Kendisi genç bir girişimci desek abartmış olmayız!

Küçük yaştan beri jimnastik ile ilgilenen Addison, bu yeteneğinin ilerleyen yaşlarda yayımlayacağı albümün bir şarkısına çekeceği klipte işine yarayacağından habersizdi. 🤭

Kendisi bir sinestezi hastası.

Sinestezi, renkleri duyabilmek, rakamlara dokunabilmek ve hatta renklerin kokularının olduğunu algılayabilme durumudur. Yani duyular arası iletişim diyebiliriz. Addison bu hastalığı kariyerinde avantaja çevirmeyi başarmış.

Addison ve Charli xcx dostluğundan da bahsetmemiz gerek!

Addison, Charli xcx ile tanışıyor ve müzik kariyerine gerçek bir adım atıyor. Çünkü daha önceki şarkıları biraz hobi amaçlı gibi görünüyordu.

"2 die 4" şarkısını Charli xcx ile beraber kaydediyor ve bunu 4 şarkılık albümüne ekliyor.

Çıkış parçası olan "Diet Pepsi" aslında bu isimle çıkmayacaktı.

Herkes şarkıya bayılıyor ama isminin arkasındaki hikayeyi pek az kişi biliyor. Addison, şarkının adını aslında 'Backseat' koymayı planlıyordu. Ancak bir Boiler Room etkinliğinde şarkıyı yakın arkadaşı Charli xcx'e dinlettiğinde işler değişti. Charli, şarkıyı duyar duymaz 'Neden adı Diet Pepsi değil? Şarkının en vurucu kısmı orası!' dedi. Charli xcx size şarkınızın adını değiştirmenizi söylüyorsa o ismi değiştirirsiniz!

2025 yılında Addison, adını taşıdığı albümü yayımlıyor ve işler burada değişiyor.

Çünkü albümün arkasında çok kıymetli isimler var!

Addison bu yola tek başına çıkmadı. 'Diet Pepsi'nin ve albümün arkasında Ariana Grande ve Tate McRae gibi isimlerle çalışan Luka Kloser ve Taylor Swift’in remixlerinde harikalar yaratan Elvira Anderfjärd gibi dev prodüktörler var. Şarkıların o nostaljik ve hipnotize edici altyapısı tamamen bu ekibin eseri. Ayrıca albümü sadece kadınların sırtlanması da büyük takdir topladı! 👏

Biraz acımasız eleştirmenlerin olduğu Pitchfork, Addison'a tam 8.0 puan vermiş. Herkesin başarabileceği bir şey değil!

Müzik eleştirmenlerinin, özellikle de acımasızlığıyla bilinen Pitchfork'un bir 'influencer'a yüksek puan vermesi pek sık rastlanan bir durum değildir. Ancak Addison’ın Haziran 2025'te çıkardığı kendi adını taşıyan çıkış albümü Addison, Pitchfork'tan tam 8.0 puan aldı! Eleştirmenler albümün prodüksiyonunu överken vokal tarzını ve estetiğini Lana Del Rey'in ilk dönemlerine ve Y2K pop klasiklerine (özellikle Britney Spears ve Madonna ruhuna) benzetti.

"Best New Artist" kategorisinde aday oldu. Elbette kazanmasını dilerdik ama sahne performansı ve kıyafeti ile herkesin gözdesi oldu.

Onu gerçekten bir pop yıldızı statüsüne taşıyan an ise 2026 Grammy Ödülleri oldu. Gecede kırmızı halıda Marilyn Monroe esintili büyüleyici bir elbiseyle boy gösterdi. Daha da önemlisi, Olivia Dean, KATSEYE ve Sombr gibi güçlü isimlerle beraber 'En İyi Yeni Sanatçı' (Best New Artist) kategorisinde yarıştı ve sahnede diğer adaylarla birlikte 'Fame Is a Gun' şarkısında canlı performans sergiledi.

Ondan rebranding (yeniden markalaşma) konusunda ders almamız gerek!

Açıkçası bir TikTok yıldızının müziğe atılması ilk başlarda hepimize 'yine mi?' dedirtmişti. Çoğu kişi onun kalıcı olacağına inanmıyordu. Ancak 'Diet Pepsi'nin sadece bir TikTok hiti değil, ana akım radyolarda (Hot 100 listesinde 54 numaraya kadar yükseldi) tutunan gerçek bir pop şarkısı olması oyunun kurallarını değiştirdi. Addison, doğru prodüktörlerle çalışıp doğru estetiği (o bol fısıltılı, synth-pop, vintage esintiler) yakaladığında bir 'rebranding' (yeniden markalaşma) dersi verilebileceğini hepimize kanıtladı.

Bizim favori parçamız bu! Sizin hangisi?

