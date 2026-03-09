Yeni Müzik Alarmı: TikTok ve Grammy Yıldızı Addison Rae

Bazıları onu hala telefon ekranındaki 15 saniyelik danslarıyla veya 2021'deki ilk şarkısı 'Obsessed' ile hatırlasa da Addison Rae şu an pop müzik endüstrisinin en ciddiye alınan isimlerinden biri. 2024’ün Ağustos ayında çıkardığı 'Diet Pepsi' ile başlayan büyük dönüşüm, Haziran 2025'te yayınladığı çıkış albümü 'Addison' ile zirveye ulaştı.

Sadece listeleri altüst etmekle kalmadı. Aynı zamanda 2026 Grammy Ödülleri'nde 'En İyi Yeni Sanatçı' adaylığına kadar yürüdü! Peki ama sıradan bir TikToker etiketini nasıl bu kadar hızlı yırtıp attı?