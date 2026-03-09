Yeni Müzik Alarmı: TikTok ve Grammy Yıldızı Addison Rae
Bazıları onu hala telefon ekranındaki 15 saniyelik danslarıyla veya 2021'deki ilk şarkısı 'Obsessed' ile hatırlasa da Addison Rae şu an pop müzik endüstrisinin en ciddiye alınan isimlerinden biri. 2024’ün Ağustos ayında çıkardığı 'Diet Pepsi' ile başlayan büyük dönüşüm, Haziran 2025'te yayınladığı çıkış albümü 'Addison' ile zirveye ulaştı.
Sadece listeleri altüst etmekle kalmadı. Aynı zamanda 2026 Grammy Ödülleri'nde 'En İyi Yeni Sanatçı' adaylığına kadar yürüdü! Peki ama sıradan bir TikToker etiketini nasıl bu kadar hızlı yırtıp attı?
Addison, globalde TikTok ile tanınmış biri.
Addison'ın yıldızı zaten parlak ama Mariah Carey onu biraz cilaladı. Nasıl mı?
Ardından Addison, "Obsessed" isminde bir şarkı kaydediyor ve bunu paylaşıyor. Yıldızı biraz daha ışıldamaya başlıyor!
TikTok'tan öncesine baktığımızda da Addison, kendi makyaj markasını kurmuş.
Küçük yaştan beri jimnastik ile ilgilenen Addison, bu yeteneğinin ilerleyen yaşlarda yayımlayacağı albümün bir şarkısına çekeceği klipte işine yarayacağından habersizdi. 🤭
Kendisi bir sinestezi hastası.
Addison ve Charli xcx dostluğundan da bahsetmemiz gerek!
"2 die 4" şarkısını Charli xcx ile beraber kaydediyor ve bunu 4 şarkılık albümüne ekliyor.
Çıkış parçası olan "Diet Pepsi" aslında bu isimle çıkmayacaktı.
2025 yılında Addison, adını taşıdığı albümü yayımlıyor ve işler burada değişiyor.
Çünkü albümün arkasında çok kıymetli isimler var!
Biraz acımasız eleştirmenlerin olduğu Pitchfork, Addison'a tam 8.0 puan vermiş. Herkesin başarabileceği bir şey değil!
"Best New Artist" kategorisinde aday oldu. Elbette kazanmasını dilerdik ama sahne performansı ve kıyafeti ile herkesin gözdesi oldu.
Ondan rebranding (yeniden markalaşma) konusunda ders almamız gerek!
Bizim favori parçamız bu! Sizin hangisi?
