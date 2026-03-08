MART
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Marka Elçisi, Grammy Kazandı, Karavanla Konser Verdi: Kim Bu Şarkıcı?

Erkan Tuna Budak
08.03.2026 - 20:01

Neo-soul ve modern caz tınılarını popla harmanlayan, son dönemlerin en çok konuşulan yeteneklerinden birini bugün mercek altına alıyoruz. Kim olduğunu söylemeden önce kariyerine ve karakterine dair bu ipuçlarını takip ederek tahmin etmeye çalışalım!

1. İlk büyük sahne deneyimi daha reşit olmadan önceydi.

Henüz 17 yaşındayken, ünlü elektronik müzik grubu Rudimental'ın arka vokali olarak binlerce kişinin karşısına çıktı.

2. Ailesi siyasetle iç içe olan bir aile. Özellikle de annesi.

Annesi İngiltere'deki Kadınların Eşitliği Partisi'nin ilk siyahi lideri olarak görev yapmış güçlü bir figür.

3. Eğitimi için o kadar yol çekti... Karşılığını aldı elbette!

Adele ve Amy Winehouse gibi devlerin mezun olduğu BRIT School'a kabul edildiğinde her gün okula gidebilmek için gidiş-dönüş toplam 3 saatlik bir yolculuğu göze almıştı.

4. Pandemi döneminde müziğe olan tutkusundan asla vazgeçmedi. Elbette dinleyicilerinin de vazgeçmesini istemedi.

Pandemi döneminde konserler iptal olduğunda pes etmedi. Parlak sarı bir kamyoneti sahneye dönüştürerek İngiltere kıyılarını dolaştı ve insanlara moral dağıttı.

5. Ailesinin "Windrush Kuşağı" mirasını şarkılarında merkeze koymaya çalışan biri. Yani köklerine bağlı.

Kökenlerine sıkı sıkıya bağlı olan sanatçı, Guyanalı anneannesinin İngiltere'ye göç hikayesini ve aralarındaki derin bağı çalışmalarının merkezine koyuyor.

6. Moda dünyasının gözdesi olan markaların elçiliğini yaptı.

Sadece sesiyle değil, aynı zamanda stiliyle de dikkat çeken bir şarkıcı. Dünyaca ünlü moda evlerinden birinin marka elçisi ve ünlü bir markanın en yeni yüzlerinden biri.

7. Bu yıl ilk kez Grammy ödülü aldı. Hangi kategoride olduğunu söylersek hemen anlarsınız! 😅

Bu şarkıcı kim olabilir?

