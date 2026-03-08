Marka Elçisi, Grammy Kazandı, Karavanla Konser Verdi: Kim Bu Şarkıcı?
Neo-soul ve modern caz tınılarını popla harmanlayan, son dönemlerin en çok konuşulan yeteneklerinden birini bugün mercek altına alıyoruz. Kim olduğunu söylemeden önce kariyerine ve karakterine dair bu ipuçlarını takip ederek tahmin etmeye çalışalım!
1. İlk büyük sahne deneyimi daha reşit olmadan önceydi.
2. Ailesi siyasetle iç içe olan bir aile. Özellikle de annesi.
3. Eğitimi için o kadar yol çekti... Karşılığını aldı elbette!
4. Pandemi döneminde müziğe olan tutkusundan asla vazgeçmedi. Elbette dinleyicilerinin de vazgeçmesini istemedi.
5. Ailesinin "Windrush Kuşağı" mirasını şarkılarında merkeze koymaya çalışan biri. Yani köklerine bağlı.
6. Moda dünyasının gözdesi olan markaların elçiliğini yaptı.
7. Bu yıl ilk kez Grammy ödülü aldı. Hangi kategoride olduğunu söylersek hemen anlarsınız! 😅
Bu şarkıcı kim olabilir?
