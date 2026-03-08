Dünya’ya Damga Vuran En Güçlü 10 Kadın Sanatçı ve Unutulmaz Şarkıları
Bazı sesler vardır, sadece şarkı söylemez ayrıca bi dönemi de temsil eder. Bu listede müzik tarihine adını altın harflerle yazdıran 10 kadın sanatçıyı birleştirdik. Sizin favoriniz hangisi? Okumak için kaydırın. 👇
1. Whitney Houston - I Will Always Love You
2. Beyoncé - Halo
3. Madonna - Like A Prayer
4. Adele - Someone Like You
5. Taylor Swift - Blank Space
6. Rihanna - Diamonds
7. Amy Winehouse - Back To Black
8. Lana Del Rey - Summertime Sadness
9. Shakira - Hips Don't Lie
10. Céline Dion - My Heart Will Go On
