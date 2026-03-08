MART
Dünya’ya Damga Vuran En Güçlü 10 Kadın Sanatçı ve Unutulmaz Şarkıları

Aslı Uysal
08.03.2026 - 14:01

Bazı sesler vardır, sadece şarkı söylemez ayrıca bi dönemi de temsil eder. Bu listede müzik tarihine adını altın harflerle yazdıran 10 kadın sanatçıyı birleştirdik. Sizin favoriniz hangisi? Okumak için kaydırın. 👇

1. Whitney Houston - I Will Always Love You

Whitney'in sesini duyup da tüyleri diken diken olmayan var mı? hitney’nin sesi sadece güçlü değil, resmen duyguları yönetiyor. Bu şarkı yıllar geçse de etkisini kaybetmeyen nadir parçalardan.

2. Beyoncé - Halo

Beyonce'yi sadece bir pop yıldızı olarak nitelendirmek ona haksızlık olur. Çünkü o başlı başına bir marka. Sahnedeki duruşu kadar şarkılarındaki özgüven de milyonlara ilham veriyor.

3. Madonna - Like A Prayer

Madonna müziğiyle olduğu kadar cesur tarzıyla da pop kültürünü şekillendirdi. Bu şarkı onun sınır tanımayan sanat anlayışının en iyi örneklerinden...

4. Adele - Someone Like You

Adele'in şarkıları insanın omzuna resmen yük gibi biniyor... Someone Like You” kalp kırıklığını bu kadar sade anlatabilen nadir parçalardan. Sessizlik içinde çığlık atmak gibi.

5. Taylor Swift - Blank Space

Taylor Swift, söz yazarlığını pop müzikle kusursuz bir şekilde birleştiren isimlerden. O kesinlikle kendi hikayelerini müziğe dönüştürme konusunda rakipsiz biri.

6. Rihanna - Diamonds

Rihanna'nın cool tavrını şarkılarına birebir yansıtan bir kadın. Hatta ikon desek daha doğru olur... 'Diamonds' şarkısı da onun klasikleşmiş efsane şarkılarından bir tanesi...

7. Amy Winehouse - Back To Black

Amy’nin sesi eski ruhlu, şarkıları ise fazlasıyla gerçek. “Back to Black” acıyı sanata dönüştüren bir başyapıt.

8. Lana Del Rey - Summertime Sadness

Lana'nın melankolik tarzı, romantizm ile birleştiği zaman ortaya harika bir şaheser çıkıyor. Bu zamansız parça da onun ruhunun içine daldığımız eşsiz parçalardan bir tanesi...

9. Shakira - Hips Don't Lie

Shakira bize Latin pop'u sevdiren isimlerden bir tanesi! Bu şarkıyı da duyduğumuz an enerjisiyle dans etmeye başlıyoruz. Sanki Shakira ekranın içinden çıkarak bir anda salonun ortasında dans edecekmiş gibi hissettiriyor...

10. Céline Dion - My Heart Will Go On

Celine Dion'un sesi adeta zamansız hissettiriyor. Romantik pop'un en zirve noktalarından biri. Hala ilk günkü etkisiyle dinlettiren ve bu listede olmayı en çok hak eden parçalardan da bir tanesi...

