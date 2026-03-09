onedio
Charli xcx’in “CRASH” Albümünü İnceliyoruz!

Erkan Tuna Budak
09.03.2026 - 16:01

Müzik dünyasında kuralları yıkmak her zaman farklı veya garip duyulmak anlamına gelmez. Bazen en büyük başkaldırı, herkesin sizden beklediği o kusursuz, parlak, trendlere uyan bir hit makinesi pop yıldızı kostümünü giyip şovu içeriden fethetmektir. Charli xcx, 2022 çıkışlı albümü CRASH ile tam olarak bunu yaptı.

Başlamadan önce albüm incelemesini okurken şarkıları buradan dinleyebilirsiniz.

Albümün anatomisinde 80'ler Synth-Pop ve 90'lar House rüzgarı esiyor.

Albümün anatomisinde 80'ler Synth-Pop ve 90'lar House rüzgarı esiyor.

CRASH'in yapısı aslında tamamen radyo dostu ve devasa arenalarda söylenmek üzere tasarlandı. Charli bu albümde deneysel sesleri bir kenara bırakıp pop müziğin en saf ve nostaljik formüllerine odaklandı.

Good Ones

80'lerin karanlık synth-pop estetiğini taşıyan kusursuz bir dans şarkısı. Her ritmiyle dinleyeni (biz dahil) piste çıkıp çılgınlar gibi dans etmeye itiyor resmen.

Beg For You

Charli'nin Rina Sawayama ile düet yaptığı bu parça 2000'lerin efsanevi dans hiti September - 'Cry for You'nun doğrudan bir yeniden yorumlanması. Nostalji damarını tam ortadan vuruyor desek abartmış olmayız.

New Shapes

Caroline Polachek ve Christine and the Queens'i bir araya getirdiği 'New Shapes' ise tam bir bağımsız pop yıldızlar geçidi. Kısacası bu albüm, radyoda duyduğunuz an eşlik edeceğiniz son derece parlak ve enerjik bir altyapıya sahip.

CRASH albümünde teknik bir mecburiyet vardı. Arkasındaki isim de Atlantic Records idi.

CRASH albümünde teknik bir mecburiyet vardı. Arkasındaki isim de Atlantic Records idi.

CRASH, Charli'nin henüz 16 yaşındayken Atlantic Records ile imzaladığı beş albümlük o bitmek bilmeyen sözleşmenin sonuncusu.

Yıllarca şirketin ondan istediği uslu, trendlere uyan ve hit çıkaran kız kalıbına girmeyi reddetti. Ama veda albümünde ilginç bir ters köşe yaptı: 'Benden ana akım pop yıldızı olmamı istediniz, alın size en iyisi.'

Profesyonel koreograflar tuttu, büyük bütçeli şatafatlı klipler çekti ve ana akım popun tüm kurallarını birebir uygulayarak kendi kurduğu oyunu zirvede bıraktı.

Tabii Charli'nin fikri değişecekti. Çünkü onu derinden sarsan bir kayıp yaşadı.

Tabii Charli'nin fikri değişecekti. Çünkü onu derinden sarsan bir kayıp yaşadı.

Bu parlak vitrinin arkasında aslında çok ağır bir kişisel travma yatıyor. Charli, 2021 yılında en yakın arkadaşlarından biri olan ve müzik dünyasındaki vizyonunu büyük ölçüde şekillendiren efsane prodüktör SOPHIE'yi feci bir kazada kaybetti.

Bu kayıp onu çok sarstı. Yas sürecinde içine kapanıp karanlık bir albüm yapmak yerine tam tersi bir yola girdi. Felsefesi şuna evrildi: 'Hayat gerçekten çok kısa. Neden sadece büyük, gösterişli ve insanların eşlik edeceği bir pop albümü yapıp anın tadını çıkarmıyorum?'

Toksik ilişkiler ve romantizmden iğrenmenin de bu albüme dahil olduğunu biliyor muydunuz? Gerçek bir Angel bunu muhakkak bilir!

Toksik ilişkiler ve romantizmden iğrenmenin de bu albüme dahil olduğunu biliyor muydunuz? Gerçek bir Angel bunu muhakkak bilir!

Altyapılar sizi dans ettiriyor olabilir ama şarkı sözleri Charli'nin klasik toksik eğilimleriyle dolu. Mesela Good Ones, 'Bana iyi gelen herkesi itip beni mahvedecek olanlara koşuyorum.' itirafına ev sahipliği yapan bir şarkı. Yuck, adından da anlaşılacağı gibi o vıcık vıcık romantizmden, çiçeklerden ve büyük sevgi sözcüklerinden ne kadar iğrendiğini anlatan çok eğlenceli bir disko parçası. Constant Repeat ise birine her şeyini verip karşılığında aynı özeni görememenin getirdiği o sinir bozucu döngüyü anlatıyor.

Charli'nin ayakta durmasını sağlayan tek şey, hayranlarından önce eşiydi: George Daniel.

Charli'nin ayakta durmasını sağlayan tek şey, hayranlarından önce eşiydi: George Daniel.

Albümün arkasında büyük bir prodüktör ordusu var ama içlerinden biri özellikle dikkat çekiyor. Albüme adını veren Crash ve birkaç kilit parçanın arkasında The 1975'in davulcusu/prodüktörü George Daniel var. Kendisi aynı zamanda Charli'nin eşi. Stüdyodaki bu organik kimya, albümün o pürüzsüz ama bir yandan da karanlık havasını çok net bir şekilde belirledi.

HASSAS: Albüm kapağında yüzünü arabanın ön camına dayayıp poz vermesi aslında bir metafor. Hem de çok zekice bir metafor!

HASSAS: Albüm kapağında yüzünü arabanın ön camına dayayıp poz vermesi aslında bir metafor. Hem de çok zekice bir metafor!

Buradaki araba kazası aslında şöhretin yıkıcılığını, spot ışıkları altında yıpranmayı ve sınırları zorlamanın bedelini simgeliyor. Albüm promosyonu boyunca TV şovlarına bandajlar ve sahte kanlarla çıkması da popüler kültürün sanatçıyı nasıl yiyip bitirdiğini gösteren bir performanstı.

Albüm kapağına hassas dedik ama elbette Charli'nin vücudundaki kan sahte.

Çekimlerde David Cronenberg'ün "Crash" isimli filminden esinlendi.

Çekimlerde David Cronenberg'ün "Crash" isimli filminden esinlendi.

Ayrıca J.G. Ballard'ın aynı adlı romanından ilham almış.

Özetle Charli, araba çarpışmasından sağ kurtuldu diyebiliriz!

Charli xcx'in bu kusursuz pop yıldızı şovu ona kariyerinin en büyük ticari başarılarından birini getirdi. CRASH, İngiltere albüm listelerinde 1 numaraya çıkan ilk albümü oldu. Hem eleştirmenlerden geçer not aldı, hem dinleyiciye kaliteli bir pop albümü verdi, hem de yıllardır süren plak şirketi sözleşmesini görkemli bir finalle bitirip özgürlüğüne kavuştu. Yani çarpışmadan sağ çıkmayı başardı.

2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
