Charli xcx’in “CRASH” Albümünü İnceliyoruz!
Müzik dünyasında kuralları yıkmak her zaman farklı veya garip duyulmak anlamına gelmez. Bazen en büyük başkaldırı, herkesin sizden beklediği o kusursuz, parlak, trendlere uyan bir hit makinesi pop yıldızı kostümünü giyip şovu içeriden fethetmektir. Charli xcx, 2022 çıkışlı albümü CRASH ile tam olarak bunu yaptı.
Başlamadan önce albüm incelemesini okurken şarkıları buradan dinleyebilirsiniz.
Albümün anatomisinde 80'ler Synth-Pop ve 90'lar House rüzgarı esiyor.
Good Ones
Beg For You
New Shapes
CRASH albümünde teknik bir mecburiyet vardı. Arkasındaki isim de Atlantic Records idi.
Tabii Charli'nin fikri değişecekti. Çünkü onu derinden sarsan bir kayıp yaşadı.
Toksik ilişkiler ve romantizmden iğrenmenin de bu albüme dahil olduğunu biliyor muydunuz? Gerçek bir Angel bunu muhakkak bilir!
Charli'nin ayakta durmasını sağlayan tek şey, hayranlarından önce eşiydi: George Daniel.
HASSAS: Albüm kapağında yüzünü arabanın ön camına dayayıp poz vermesi aslında bir metafor. Hem de çok zekice bir metafor!
Albüm kapağına hassas dedik ama elbette Charli'nin vücudundaki kan sahte.
Çekimlerde David Cronenberg'ün "Crash" isimli filminden esinlendi.
Özetle Charli, araba çarpışmasından sağ kurtuldu diyebiliriz!
