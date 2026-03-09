Charli xcx’in “CRASH” Albümünü İnceliyoruz!

CRASH, Charli'nin henüz 16 yaşındayken Atlantic Records ile imzaladığı beş albümlük o bitmek bilmeyen sözleşmenin sonuncusu.

Yıllarca şirketin ondan istediği uslu, trendlere uyan ve hit çıkaran kız kalıbına girmeyi reddetti. Ama veda albümünde ilginç bir ters köşe yaptı: 'Benden ana akım pop yıldızı olmamı istediniz, alın size en iyisi.'

Profesyonel koreograflar tuttu, büyük bütçeli şatafatlı klipler çekti ve ana akım popun tüm kurallarını birebir uygulayarak kendi kurduğu oyunu zirvede bıraktı.