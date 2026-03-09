Neden Bazı Şirketler Kar Etmemeyi Bir Büyüme Stratejisi Olarak Benimser?
Kâr elde etmemek, başarısızlık ile ilişkilendirilmiştir. Ancak bazı şirketler için bu durum bilinçli tercih edilen bir strateji olabilir. Özellikle teknoloji, dijital trendler ve e-ticaret gibi uygulamalara bütçe ayıran şirketler, kârdan önce pazar payına ve gelişime odaklanabilir. Peki birçok şirketin stratejik basamak atlama hamlelerinden olan bu yaklaşım ne kadar sürdürülebilir ve doğru bir hamledir?
Pazar payını araştırmak birincil hamle olabilir.
Ölçek kazanmak ilerideki mali gücü artırabilir.
Sadakatli müşteri ağı kurmak önem taşıyabilir.
Yatırımcı beklentileri büyüme odaklı olabilir.
Rakipleri pazardan eleme stratejisi ağır basabilir.
Pazarın olgunlaşmasını beklemek gerekebilir.
Alt yapı ve teknoloji yatırımında giderler artabilir.
Marka değerini artırmak bazen kârdan daha önemlidir.
Her şirket için geçerli bir yol olmayabilir.
Ne zaman kâra geçeceğini bilerek hareket etmek gerekir.
