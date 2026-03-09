onedio
Neden Bazı Şirketler Kar Etmemeyi Bir Büyüme Stratejisi Olarak Benimser?

Özge
Özge - Onedio Üyesi
09.03.2026 - 13:01

Kâr elde etmemek, başarısızlık ile ilişkilendirilmiştir. Ancak bazı şirketler için bu durum bilinçli tercih edilen bir strateji olabilir. Özellikle teknoloji, dijital trendler ve e-ticaret gibi uygulamalara bütçe ayıran şirketler, kârdan önce pazar payına ve gelişime odaklanabilir. Peki birçok şirketin stratejik basamak atlama hamlelerinden olan bu yaklaşım ne kadar sürdürülebilir ve doğru bir hamledir?

Pazar payını araştırmak birincil hamle olabilir.

Bazı şirketlerin esas hedefi, detaylı pazar payı araştırmaları ve analizler yaparak güçlü bir konum elde etmektir. Bu nedenle kısa vadede kâr elde etme hedefi ortadan kalkar. Özellikle yoğun rekabet ortamında, sektörü ve hedef kitleyi tanıyan şirketler, uzun vadede daha sürdürülebilir bir büyüme hızı yakalayabilir. Rakiplerin önüne geçmek için fiyatları düşük tutma, zararına satış kampanyaları planlama ve bazı hizmetleri ücretsiz sunma gibi stratejiler uygulanabilir.

Ölçek kazanmak ilerideki mali gücü artırabilir.

Kâr stratejisinin temel bileşenlerden biri ölçek ekonomisidir. Çünkü şirket büyümesi, birim maliyetlerin düşmesine yardımcı olurken aynı zamanda operasyonel verimlilik sağlar. Böylece giderler daha dengeli ve sabit bir hal alırken, potansiyel riskler daha kolay tahmin edilebilir. Üstelik bu tutum, ileri vadede büyüme için oldukça güçlü bir adım olabilir.

Sadakatli müşteri ağı kurmak önem taşıyabilir.

Bazı işletmeler, erken dönemde kullanıcı alışkanlığı geliştirmek ve sadık müşteri ağı oluşturmak ister. Bunun için kâra odaklanmak yerine daha erişilebilir ve ucuz hizmetler sunarak, markasını tanıtır. Hizmetleri belirli süre ücretsiz sunan dijital platformlar ve abonelik sistemleri buna verilecek en iyi örneklerdendir. Çünkü ileride bu müşterilerin, devamlı müşterilere dönüşmesi daha olasıdır.

Yatırımcı beklentileri büyüme odaklı olabilir.

Özellikle girişim sermayeleri ile desteklenen şirketlerde, kısa vadeli kârdan önce büyüme hızı ve kullanıcı sayısı artışı gibi kriterler öne çıkar. Pazar potansiyelinin önceliklendirilmesini vurgulayan bu strateji, şirketin değerini artırmayı hedefler. Bunun doğal bir sonucu olarak da kısa vadeli zarar, gözden çıkarılabilir.

Rakipleri pazardan eleme stratejisi ağır basabilir.

Bazı şirketler, sektördeki büyük oyuncular arasında yer almak için öncelikle kendi sınıfındaki rekabette öne çıkmaya odaklanır. Bu da bir süre zararına satış yapma ve çeşitli kampanyalar sunma gibi ek stratejilerle birlikte gelir. Buradaki esas amaç, rakiplerin pazar dayanımını zayıflatarak kendi gücünü artırmaktır ve doğru uygulandığında hayli kârlı bir sisteme dönüşebilir.

Pazarın olgunlaşmasını beklemek gerekebilir.

Bazen şirketlerin sektörde hemen kâra geçmesi mümkün olmaz, çünkü regülasyonlar veya pazar şartları henüz dengede değildir. Bekleme süresi boyunca kâr hedefleri de ikinci plana atılır. Bunun yerine konum sağlamlaştırmak ve doğru zaman geldiğinde gerekli olan iş modelini kurmak gibi daha teknik adımlara odaklanılabilir.

Alt yapı ve teknoloji yatırımında giderler artabilir.

Teknoloji alt yapısının ve insan kaynağının önemsendiği şirketlerde, kısa vadeli giderler diğer yapılanmalara göre daha fazla olabilir. Fakat bu alanlardaki yüksek harcamalar, geleceğe yapılan yatırımlar olarak değerlendirilir ve gerçekte şirketin rekabet gücünü pekiştirir. Doğru teknoloji ve alt yapıya, zamanında önem veren girişimler, ileride sürdürülebilir bir kâr artışı sağlayabilir.

Marka değerini artırmak bazen kârdan daha önemlidir.

Devamlı büyüme ve kârlılık öncesinde güçlü marka algısı oluşturmak hayatidir. Ancak bu adım, her şirket için aynı hızda ve kolaylıkta gerçekleşmez. Nitekim gelecek hedefleri hayata geçirmek için ciddi bir zaman ve bütçe gereksinimi vardır. Bu da finansal tablolardaki rakamların düşmesine neden olabilir.

Her şirket için geçerli bir yol olmayabilir.

Kâr elde etmeme stratejisi, her zaman uygulanabilir değildir ve ciddi risk barındırabilir. Bu noktada şirketlerin güçlü finansman desteğinin ve net büyüme planının olması gerekir. Sürdürülebilir bir iş modelinin olmadığı durumlarda, sunulan kampanyalar ve ucuz hizmet politikaları, bir anda batış riski doğurabilir. Dolayısıyla stratejinin iyi planlanması ve kendi içindeki dezavantajlarıyla birlikte değerlendirilmesi hayatidir.

Ne zaman kâra geçeceğini bilerek hareket etmek gerekir.

Kâr elde etmemeyi strateji olarak kullanan şirketler için esas konu, büyüme sürecinin tam olarak ne zaman başlayacağıdır. Net planlama, gelişim ve alt yapı kurma yolunda ilerleyen şirketler, bir yandan gelir-gider dengesinin ne zaman oluşacağını da belirlemelidir. Büyüme adına yapılan fedakarlıkların kalıcı zarara dönüşmemesi ve şirket geleceğini tehlikeye atmaması için denge her zaman altın kuraldır. Bu bilinçli yaklaşıma sahip şirketler, yaptıkları her harcama ve geliştirmenin sektör trendleriyle desteklendiğinden emin olur.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
