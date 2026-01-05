onedio
Güzide Duran'dan Bir Türlü Boşanamadığı Adnan Aksoy'a Çok Ağır Beddua!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
05.01.2026 - 15:54

Eşi Adnan Aksoy'dan bir türlü boşanamayan ve sık sık serzenişte bulunan Güzide Duran'dan çok ağır bir beddua geldi. Duran, bu sefer çok sert konuştu!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Kısa bir süre önce Türkiye'ye kesin bir dönüş yapan Güzide Duran, çalkantılı özel hayatının detaylarıyla gündeme bomba gibi oturdu.

Güzelliğiyle yıllardır konuşulan, bir dönem de podyumların aranan askısı olan Güzide Duran, yıllar önce iş insanı Adnan Aksoy'la nikah masasına oturmuş, Türkiye'yi de terk etmişti. 

Aile hayatına dönen Güzide Duran'ın 16 yılın ardından boşanmaya karar verdiği ortaya çıkınca büyük bir şok yaşamıştık. 

Boşanacakları kesinleşen çiftin süreci hala bitmedi. Üstelik epey de çekişmeli bir hale geldi.

Güzide Duran'ın evlilik boyunca psikolojik şiddet gördüğü, tehdit edildiği ve artık bu evliliği taşıyamaz hale geldiği konuşulurken, dava dosyasında milyonluk tazminat ve nafaka taleplerinin de yer aldığı öğrenilmişti. 'Boşanamıyorum' serzenişleri ise peş peşe geldi.

Kaos bu kadarla da kalmadı.

Güzide Duran'ın boşanma aşamasındayken eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'la aşk yaşadığı ortaya çıktı. 

Başta gizli saklı yaşanılan aşk, sonradan kameraları görünce kaçmadıkları bir aşka dönüştü, Güzide Duran'a da çok ama çok iyi geldi. 

Öpüşürken, el ele yakalanan ikiliye tepki gösteren bir kesim olmuştu. 

Güzide Duran'dan 'Hayatıma devam etmemem, adeta esir kalmam için her şeyin yapıldığı bir boşanma davasına sıkışmış durumdayım. Boşanmak istiyorum, boşanamıyorum' açıklaması gelmiş ve birkaç hafta içerisinde de evlilik teklifi aldığı iddia edilmişti.

Fikret Orman'dan teklif meselesi havada kaldı; dava da hala çekişmeli sürüyor. Dikkat çeken detay ise Güzide Duran'ın son paylaşımı.

Bir türlü boşanamayan Güzide Duran, sosyal medya hesabından paylaştığı hikayede, eşi Adnan Aksoy'a çok ağır bir beddua etti. 'Ben hiçbir hesabım mahşere kalsın istemiyorum. Yutkuna yutkuna ağlatan kim varsa, kan kusa kusa ödesin bedelini' dedi.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
