Ünlülerin Test Sonuçları: Melisa Döngel, Ezgi Eyüboğlu Pozitif, İrem Sak Negatif Çıktı

Ünlülerin Test Sonuçları: Melisa Döngel, Ezgi Eyüboğlu Pozitif, İrem Sak Negatif Çıktı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.01.2026 - 17:42

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda birçok kişi gözaltına alınmış ve uyuşturucu testi yapılmıştı. Savcılık tarafından soruşturma geçiren ve tutuklanan “Cihanna” lakaplı Cihan Şensözlü, Melisa Döngel, Ezgi Eyüboğlu, Senna Yıldız gibi isimlerin testi pozitif çıktı. Ünlü oyuncu İrem Sak’ın uyuşturucu testi ise negatif çıktığı öğrenildi.

Kaynak: Burak Doğan / X

Savcılığın ünlülere yönelik düzenlediği operasyonda şarkıcı, oyuncu ve sosyal medya fenomenleri gözaltına alınmıştı.

Savcılığın ünlülere yönelik düzenlediği operasyonda şarkıcı, oyuncu ve sosyal medya fenomenleri gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alındıktan sonra uyuşturucu testi yaptıran ünlülerin test sonuçları belli olmaya başladı.

Hakkında uyuşturucunun yanı sıra “fuhuş” soruşturması da açılan ve tutuklanan “Cihanna” lakaplı Cihan Şensözlü’nün testi pozitif çıktı.

Ayrıca Melisa Döngel, Ezgi Eyüboğlu, Senna Yıldız gibi isimlerin de testi pozitif olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan ünlü oyuncu İrem Sak’ın uyuşturucu kullanmadığı ise test sonuçları ile kanıtlandı.

