Ünlülerin Test Sonuçları: Melisa Döngel, Ezgi Eyüboğlu Pozitif, İrem Sak Negatif Çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda birçok kişi gözaltına alınmış ve uyuşturucu testi yapılmıştı. Savcılık tarafından soruşturma geçiren ve tutuklanan “Cihanna” lakaplı Cihan Şensözlü, Melisa Döngel, Ezgi Eyüboğlu, Senna Yıldız gibi isimlerin testi pozitif çıktı. Ünlü oyuncu İrem Sak’ın uyuşturucu testi ise negatif çıktığı öğrenildi.

Kaynak: Burak Doğan / X