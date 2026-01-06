onedio
MİT Paylaştı: Ünlü İngiliz Ajan "Arabistanlı Lawrence" İstihbarat Kayıtlarına Böyle Girmiş

İsmail Kahraman
06.01.2026 - 17:27

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), “Özel Koleksiyon” sekmesindeki “Belgeler” kısmına bir paylaşım daha ekledi. “Arabistanlı Lawrence” olarak bilinen ünlü İngiliz ajan Thomas Edward Lawrence hakkında 1929 yılında düzenlenen belge, MİT’in eski ismi Milli Emniyet Hizmeti ajanları tarafından hazırlanmış. Belgede Lawrence’ın faaliyetleri raporlanarak Büyük Erkan-ı Harbiye Reisliği, Dahiliye ve Hariciye Vekâletleri’ne gönderilmişti.

MİT, Türk istihbaratı tarafından izlenen ve raporlanan “Arabistanlı Lawrence” belgesini kamuoyuna açtı.

MİT'in resmî internet sitesinde, “Özel Koleksiyon” sekmesindeki “Belgeler” kısmında yayımlanan istihbarat raporlarına yenisi eklendi.

Bu belge, “Arabistanlı Lawrence” olarak bilinen ünlü İngiliz ajanı Thomas Edward Lawrence’ın, Mısır, Suriye ve Irak’ta kıyafet değiştirerek ve farklı isimler altında yürüttüğü faaliyetlere ilişkin olarak Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti tarafından hazırlanan 23 Eylül 1929 tarihli yazı oldu.

Ünlü İngiliz ajan “Arabistanlı Lawrence”ın faaliyetleri yetkililere bildirildi.

Lawrence’ın asker üniformalı fotoğrafının da olduğu yazıda şu ifadeler yer aldı:

“Kahire'deki Mason kulübüne Suriye ve Filistin'den gelen mevsuk ve teyit edilmiş malumatı ikinci maddede arz eylerim. İngiliz entelicens servis şeflerinden meşhur casus Miralay Lavrens'in bundan iki ay mukaddem Mısır'da Şeyh Aptullah namı müstearıyla bir müddet bulunduktan sonra Suriye ve Irak'a geçtiği ve geçen ağustos ayı zarfında ansızın Kudüs'e geldiği ve elyevm Sudan'ın Hartum şehrinde bulunduğu anlaşılmıştır. Lavrens'in, Kudüs'te bulunduğu müddet zarfında bazen Müslüman hocası kıyafetinde ve Şeyh Aptullah namıyla ve bazen de Amerikalı Musevi hahamı şeklinde ve Yakos İskinazi namıyla (buraki Şerif-Ağlama Duvarı) civarına gelerek bu civarda bulunan Müslüman ve Yahudilere ayrı ayrı vakitlerde zehirli telkinatta bulunarak heyecan getirdiği ve bugünkü Filistin kıtalini ihzar ettiği mevsuku kelam birçok zevatın ifadesiyle teyit edilmiştir.

Gerek entelicens servis merkezi ve gerek emperyalist teşkilat reisleri karda bulunan amele fırkasının siyasetinden memnun değillerdir. Makdonalt'ın Mısır'dan sonra Filistin'e bir istiklal bahşetmek tasavvurunu mevkii tatbika koymadan Filistin'de bir ihtilal çıkartılarak istiklale layık olmadıkları maksadı istihdaf edilmiştir. Lavrens'in Sudan mıntakasına azimet etmiş olması keyfiyetinin de pek ziyade şayan-ı dikkat maksatlar ve esrarengiz tertibat ile alakadar olduğu temin edilmektedir. Binaenaleyh entelicens servis teşkilatı, bu itilaf projesinin Mısır milletine arz edildiği bu sıralarda Mısır'da karışıklıklar ihdas edip Mısır'ın henüz bu lütfa layık olmadığı ispat edilecek ve bu suretle İngiliz Parlamentosu'nda Makdonalt kabinesini zayıf bir mevkie düşürerek evvelce olduğu veçhile Mısır'ın sinesine bağdaş kurup oturacaktır. Mısır'da karışıklıklar ihdas ve tertip için en iyi vasat şimdiki halde Sudan'dır. Sudan'da hâlihazırda yalnız İngiliz idaresi ve emperyalist amal ile meşbu İngiliz idare adamları ve Sudan'ın daimi bir surette Mısır'la ittisalı bulunduğundan, Sudan'da Mısır için pek emin olarak bir suikastın ihzarı ve talim edilmiş ajanların Mısır'a ithal edilip menfi propagandalar ve tahribat yapılması pek basit bir keyfiyettir.”

