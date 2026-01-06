MİT Paylaştı: Ünlü İngiliz Ajan "Arabistanlı Lawrence" İstihbarat Kayıtlarına Böyle Girmiş
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), “Özel Koleksiyon” sekmesindeki “Belgeler” kısmına bir paylaşım daha ekledi. “Arabistanlı Lawrence” olarak bilinen ünlü İngiliz ajan Thomas Edward Lawrence hakkında 1929 yılında düzenlenen belge, MİT’in eski ismi Milli Emniyet Hizmeti ajanları tarafından hazırlanmış. Belgede Lawrence’ın faaliyetleri raporlanarak Büyük Erkan-ı Harbiye Reisliği, Dahiliye ve Hariciye Vekâletleri’ne gönderilmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MİT, Türk istihbaratı tarafından izlenen ve raporlanan “Arabistanlı Lawrence” belgesini kamuoyuna açtı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü İngiliz ajan “Arabistanlı Lawrence”ın faaliyetleri yetkililere bildirildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın