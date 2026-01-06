Bakan Mahinur Özdemir Göktaş Tarih Vererek Açıkladı: 15 Yaşından Küçüklere Sosyal Medya Yasağı Geliyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesini de içeren torba yasa teklifinin, ay sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisinde ilgili komisyona sevk edileceğini bildirdi.
Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"Çocuklarımızı zararlı içeriklerden korumak en önemli önceliğimiz"
