Absürt Tasarımlara Uçuk Paralar Ödeyen Rachel Araz'ın Son Çantası "Oldu O Zaman" Dedirtti!

Absürt Tasarımlara Uçuk Paralar Ödeyen Rachel Araz'ın Son Çantası "Oldu O Zaman" Dedirtti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
06.01.2026 - 23:46

Absürt tasarımlı çantalarına dünya kadar para veren sosyal medya fenomeni Rachel Araz'ın davet için seçtiği yeni çantası koleksiyonuna yeni bir soluk getirdi...

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Moda dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri olan Rachel Araz, son zamanların en dikkat çekici sosyal medya fenomenlerinden.

Moda dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri olan Rachel Araz, son zamanların en dikkat çekici sosyal medya fenomenlerinden.

Son derece lüks bulunan yaşam tarzı, sarayı anımsatan malikanesinin detayları ve ailesiyle hayatıyla adından bahsettiren Rachel Araz, sosyal medyaya çektiği içeriklerle ve enteresan kombinleriye sık sık gündem oluyor. 

Kendisinin pek meşhur olduğu bir konu daha var; çantaları.

Sıra dışı moda tercihleriyle öne çıkan Rachel Araz, hepsi birbirinden marjinal çantalarıyla tüm gözleri üzerine çekiyor.

Sıra dışı moda tercihleriyle öne çıkan Rachel Araz, hepsi birbirinden marjinal çantalarıyla tüm gözleri üzerine çekiyor.

35 bin TL'lik baget ekmek çantası, 133 bin TL'lik domates çantası ve 25 bin TL'lik pasta dilimi şeklindeki çantaları sıra dışı seçimlerinin yalnızca birkaç örneği...

Rachel Araz, sosyal medyada ne zaman yeni bir 'look' paylaşsa, artık hepimizin gözü eline veya omzuna gidiyor çünkü bu sefer ne kadar tuhaf bir çanta takmış olabilir; hepimiz merak ediyoruz!

Bugün de yine merakımızın giderildiği günlerden biri...

Bugün de yine merakımızın giderildiği günlerden biri...

Rachel Araz son pozundaki yeni çantasıyla koleksiyonuna yepyeni bir soluk getirdi!

Geçtiğimiz saatlerde bir davete katılmak üzere süslenip püslenen Rachel Araz, kombinini paylaştıktan sonra takipçilerinden özellikle çantasına bakmalarını rica etti. Buz kovası içindeki şampanya şeklindeki çantası, 'bir bu eksikti' dedirtirken, bu çantaya kaç bin lira servet döktüğü merak konusu oldu.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
